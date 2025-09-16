日本檢驗出M痘重症首例 20多歲女有非洲旅遊史

一名日本20多歲女性有非洲旅遊史，日前就醫被診斷出感染M痘（mpox,舊稱猴痘）第一分支的子分支（Clade 1b）病毒。這是日本境內確診易重症化M痘第一分子分支病毒首例。

日本每日放送（MBS）報導，日本厚生勞動省（衛生福利部）與神戶市府今天宣布，一名有非洲旅遊史的女性12日出現發疹、發燒等症狀到醫院就診，被醫師查出確定感染M痘第一分支病毒（Clade 1b）。

在日本境內，M痘病毒的患者至今有254個病例，但感染M痘第一分支的子分支病毒，則是首例。

M痘在日本屬於四類傳染病，2023年5月，傳染病法上的名稱由「猴痘」改為M痘。

日本厚生勞動省表示，感染M痘病毒的傳染病潛伏期7至14天，出現發燒、頭痛、淋巴節腫脹等症狀持續0至5天，有的病患會發疹。

很多感染M痘患者的症狀持續2至4週後，身體會自然恢復，但有的患者會重症化。