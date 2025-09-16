德里瘧疾、屈公病例 截至2025年9月中創5年同期新高

快訊

中央社／ 新德里16日電

印度德里市政當局表示，當地上週新增33個瘧疾病例，今年截至9月13日為止，已累積297例，是5年來同期最高的數據；另外，德里當局上週獲報4個屈公病案例，今年已累積達46例，同樣是也是5年來同期最多的。

官員表示，今年到9月13日為止，德里累積有619個登革熱病例，其中有62例是在上週新增的。德里今年染上登革熱的病例中，德里中部有67例，為疫情最為嚴重之區，其次是德里的軍營區，共有66例。

德里今年瘧疾、屈公病案例都較過去幾年增加，瘧疾2024年同期有271例，2023年同期有165例；屈公病在2024年同期有33例，2023年同期則有10例。

至於登革熱同期案例，則是較2024年的709例、2023年的1847例少。

德里市政當局提到，有9名瘧疾患者不知去向，另有19人的地址記錄不完整或不正確，導致無法持續追蹤，導致無法給予協助。

印度時報（Times of India）報導，有關當局指出，由於8到10月較為潮濕，通常都是蚊子滋生的時候，且病媒蚊主要在花盆、空器皿中的積水繁殖，他們正派人挨家挨戶檢查，希望民眾配合改善。

官員提到，將在未來的1、2天內，用無人機到先前淹水的區域噴灑藥物。

一名衛生部門官員表示說：「各地積水逐漸退去後，一些沿（河）岸地區仍舊淹水，也有些地方變得泥濘，這讓相關人員無法前往，為了解決這樣的難題，我們將循過去兩年的作法，利用無人機噴灑藥劑。」

印度快報（The Indian Express）指出，相關傳染病通常會在雨季開始後達到高峰，並估計今年9月的第3週左右，可能會出現病例大幅增加的情況。

德里市政當局表示，室內和戶外定期、額外的噴藥工作已經在加強，也同時向民眾發出警告，提醒大家保持警覺。

