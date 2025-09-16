快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

聯合國獨立調查首認定以色列犯種族滅絕 以方駁「歪曲虛假」

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導
圖為加薩夏提難民營12日情況。（路透）
圖為加薩夏提難民營12日情況。（路透）

聯合國獨立調查首次認定，以色列加薩走廊犯下「種族滅絕」罪行，以國總理等高層官員涉嫌煽動此事。以方堅決否認這項指控，強調其在加薩的軍事行動屬於自衛，且遵守國際法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國人權理事會（UNHRC）設立的國際調查委員會今天發布72頁報告指出，自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動致命襲擊，引發以國展開軍事行動以來，以方已在加薩走廊（GazaStrip）「犯下4項種族滅絕行為」。

這份報告指出，這些行為包含在加薩走廊殺害巴勒斯坦人、對巴人造成嚴重的身體及精神傷害、故意對該族群強加足以毀滅其全體或部分成員生命的生活條件，以及強制實施意圖阻止該族群生育的措施。

報告還指控，以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）、總統赫佐格（Isaac Herzog）與前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）煽動以國的種族滅絕行為。

根據加薩走廊的巴勒斯坦衛生當局，自2023年10月7日以來，當地已有近6萬5000名巴勒斯坦人喪生。其統計並未區分平民與戰鬥人員，但據稱死者多為婦孺。

以色列外交部今天發布聲明回應：「以方堅拒接受這份歪曲虛假的報告，並呼籲立即廢除該調查委員會。」

以色列稱這份報告「完全採信哈瑪斯的虛假說法」，並指控報告作者為激進組織的代理人，這些組織「關於猶太人的駭人言論已在全球受到譴責」。

法新社報導，國際調查委員會不是司法機構，但其報告能發揮外交壓力，並蒐集證據以供法院日後參考。

國際調查委員會主席皮萊（Navi Pillay）告訴法新社，委員會正與國際刑事法院（ICC）檢方合作，並已和他們分享數千則資訊。

皮萊提出報告時也警告，國際社會絕不能對種族滅絕行為保持沉默，「不採取行動阻止形同共犯。」

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦

延伸閱讀

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

美媒：以軍發動加薩市地面攻勢 目標剷除哈瑪斯

影／以色列開始占領加薩市 最高住宅大樓被炸毀影像曝光

華郵：以色列特情局作梗 總理空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

相關新聞

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名以色列官員報導，以色列國防軍16日清晨自加薩市郊區發動地面攻勢。這場行動原本預計在平...

不只李嘉誠巴拿馬港口！川普劍指中國全球海權版圖 潛在新目標曝光

路透16日報導，川普政府正推動自1970年代以來最雄心勃勃的海權擴張計畫，目標是削弱中國在全球港口的影響力，將更多戰略據...

早知情？以高官爆空襲卡達前致電川普「沒說不行」有時間阻止卻未行動

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定哈瑪斯領導階層，美方則宣稱直到飛彈已發射才知情。但3名直接知情的以國官員15日向美國...

川普要求停購俄油、對中徵高關稅 歐洲盟邦難遵循

美國總統川普要求盟邦，在他著手制裁俄羅斯前先停止採購俄國石油，還要盟友對中國課徵高關稅。但川普的要求似乎不可行，且歐洲聯...

聯合國獨立調查首認定以色列犯種族滅絕 以方駁「歪曲虛假」

聯合國獨立調查首次認定，以色列在加薩走廊犯下「種族滅絕」罪行，以國總理等高層官員涉嫌煽動此事。以方堅決否認這項指控，強調...

聯合國調查委員會認定以色列犯種族滅絕 內唐亞胡煽動

路透16日報導，一個聯合國調查委員會16日認定以色列已在加薩犯下「種族滅絕」（genocide），以色列總理內唐亞胡等高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。