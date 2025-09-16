聯合國獨立調查首認定以色列犯種族滅絕 以方駁「歪曲虛假」

聯合國獨立調查首次認定，以色列在加薩走廊犯下「種族滅絕」罪行，以國總理等高層官員涉嫌煽動此事。以方堅決否認這項指控，強調其在加薩的軍事行動屬於自衛，且遵守國際法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國人權理事會（UNHRC）設立的國際調查委員會今天發布72頁報告指出，自巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日對以色列發動致命襲擊，引發以國展開軍事行動以來，以方已在加薩走廊（GazaStrip）「犯下4項種族滅絕行為」。

這份報告指出，這些行為包含在加薩走廊殺害巴勒斯坦人、對巴人造成嚴重的身體及精神傷害、故意對該族群強加足以毀滅其全體或部分成員生命的生活條件，以及強制實施意圖阻止該族群生育的措施。

報告還指控，以色列總理內唐亞胡（BenjaminNetanyahu）、總統赫佐格（Isaac Herzog）與前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）煽動以國的種族滅絕行為。

根據加薩走廊的巴勒斯坦衛生當局，自2023年10月7日以來，當地已有近6萬5000名巴勒斯坦人喪生。其統計並未區分平民與戰鬥人員，但據稱死者多為婦孺。

以色列外交部今天發布聲明回應：「以方堅拒接受這份歪曲虛假的報告，並呼籲立即廢除該調查委員會。」

以色列稱這份報告「完全採信哈瑪斯的虛假說法」，並指控報告作者為激進組織的代理人，這些組織「關於猶太人的駭人言論已在全球受到譴責」。

法新社報導，國際調查委員會不是司法機構，但其報告能發揮外交壓力，並蒐集證據以供法院日後參考。

國際調查委員會主席皮萊（Navi Pillay）告訴法新社，委員會正與國際刑事法院（ICC）檢方合作，並已和他們分享數千則資訊。

皮萊提出報告時也警告，國際社會絕不能對種族滅絕行為保持沉默，「不採取行動阻止形同共犯。」