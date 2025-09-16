聯合國調查委員會認定以色列犯種族滅絕 內唐亞胡煽動

路透16日報導，一個聯合國調查委員會16日認定以色列已在加薩犯下「種族滅絕」（genocide），以色列總理內唐亞胡等高官已激起這些行為。這項72頁的法律分析是聯合國至今最強有力的發現，但該委員會地位獨立，不正式代表聯合國發聲。

該委員會的發現援引殺害行為的規模、救援物資封鎖、強迫遷徙和生育相關醫療院所被毀等事例。巴勒斯坦被占領土調查委員會主管、曾任國際刑事法院法官的皮萊說，種族滅絕正在加薩上演，這些殘暴犯罪的責任落在以色列當局最高層，他們如今已將近兩年策畫種族滅絕行動，其具體意圖是毀滅在加薩的巴勒斯坦群體。

納粹德國大規模屠殺猶太人後，聯合國1948年「防止及懲治滅絕種族罪公約」將種族滅絕定義為「意圖全部或部分摧毀一個民族、族裔、種族或宗教團體的行為」所犯的罪行。

要構成種族滅絕，至少須發生5項行為中的任一項，即殺害、造成嚴重身心傷害、故意施加旨在全部或部分消滅該群體的生活條件、施加旨在阻止該群體生育的措施、強迫轉移該群體兒童至另一群體。聯合國委員會認為，以色列犯下前4項。

該委員會引用的證據，包括對受害者、目擊者、醫師的訪問，以及經核實的開源文件和戰爭開始以來整理的衛星圖像分析。

以色列已婉拒和前述委員會合作，以色列駐日內瓦的外交代表團指控該委員會針對以色列抱持政治目的。

另外，以色列正在海牙國際刑事法院對抗一項種族滅絕罪案件。以國已拒絕這類指控，主張巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯前年10月入侵以色列後，該國有自衛權。

以色列指出，哈瑪斯當時殺害1200人，並導致251名人質遭綁架。加薩衛生部說，加薩戰爭至今已使逾6.4萬人遇害。一個全球飢餓監控機構也說，加薩局部地區正遭逢飢荒。