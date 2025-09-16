快訊

早知情？以高官爆空襲卡達前致電川普「沒說不行」有時間阻止卻未行動

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）4月7日在白宮橢圓辦公室與以色列總理內唐亞胡（左）握手。美聯社
美國總統川普（右）4月7日在白宮橢圓辦公室與以色列總理內唐亞胡（左）握手。美聯社

以色列9日空襲卡達首都杜哈，目標鎖定哈瑪斯領導階層，美方則宣稱直到飛彈已發射才知情。但3名直接知情的以國官員15日向美國網路媒體Axios透露，以色列總理內唐亞胡在當天襲擊發生前不久，就將攻擊計畫通知美國總統川普

7名以色列官員披露，即使阻止攻擊的時間非常有限，白宮仍較早知情，並宣稱內唐亞胡確實在最後關頭才通知白宮，但時間仍足以取消襲擊。3名以色列官員表示，內唐亞胡大約在華府時間上午8時致電川普，杜哈首次傳出爆炸的消息則是在上午8時51分。

一名以色列資深官員聲稱，川普在飛彈發射前就已知情，首先是他與內唐亞胡在政治層面討論，之後再轉入軍事管道。該官員說：「川普沒說不行。」另一名以色列資深官員表示，美方在政治外交決策層級「提前」接獲通知，並指出：「如果川普想阻止，他可以阻止，但實際上他沒有這麼做。」

兩名以方官員表示，川普與內唐亞胡通話時飛彈尚未發射，若川普反對，以色列會取消行動。以方官員並未提供兩人對話內容，目前也不清楚川普是否立即通報相關官員。

第3名以色列官員同意，以色列曾事先通知川普政府，但決定配合白宮的說法。該官員說：「我們這邊決定幫助美國，以維護美以關係。」第4名以色列官員指出：「美國人只是在做表面功夫，我們已向他們通報襲擊的最新情況。」

第5名以色列官員表示，川普政府公開宣稱不知情有明確原因，「他們公開說的話應持保留態度。」第6名以色列官員表示，這不是川普政府第一次因政治考量，就美以對話「捏造事實」。

Axios發布最新報導後，川普再次否認事先知情。一名美國官員表示：「這些匿名以色列消息來源對美國總統及其政府提出虛假指控，應保持清醒態度。」

美國 川普 空襲 以色列 內唐亞胡

