與華府關係緊張 巴西下週聯合國大會尚未取得美簽
隨著對美貿易與外交關係持續緊張，巴西外交部今天表示，下周將參加紐約聯合國大會的巴西官員，迄今未收到美國核發的簽證。
法新社報導，巴西極右派前總統波索納洛（JairBolsonaro）受審並遭定罪，讓盟友美國總統川普不滿。川普已對從巴西進口的商品祭出50%關稅。
巴西外交部官員維埃加斯（Marcelo Marotta Viegas）在記者會上表示：「我們已從美國政府獲悉簽證尚未核發，目前仍在處理中。」
他說，美國若拒發簽證將構成「法律上的違規」。維埃加斯並未透露有多少簽證尚待審核。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，簽證核發延宕「令人關切」。
波索納洛上週因密謀政變遭判處27年徒刑。
除祭出關稅外，華府還撤銷多名巴西最高法院法官與一位政府部長的簽證。
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，針對波索納洛遭定罪，美國料將有進一步施壓巴西的措施。
魯比歐今天在耶路撒冷接受福斯新聞網（FoxNews）訪問時說：「未來一週我們會有一些關於額外措施的宣布。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言