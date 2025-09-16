與華府關係緊張 巴西下週聯合國大會尚未取得美簽

隨著對美貿易與外交關係持續緊張，巴西外交部今天表示，下周將參加紐約聯合國大會的巴西官員，迄今未收到美國核發的簽證。

法新社報導，巴西極右派前總統波索納洛（JairBolsonaro）受審並遭定罪，讓盟友美國總統川普不滿。川普已對從巴西進口的商品祭出50%關稅。

巴西外交部官員維埃加斯（Marcelo Marotta Viegas）在記者會上表示：「我們已從美國政府獲悉簽證尚未核發，目前仍在處理中。」

他說，美國若拒發簽證將構成「法律上的違規」。維埃加斯並未透露有多少簽證尚待審核。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，簽證核發延宕「令人關切」。

波索納洛上週因密謀政變遭判處27年徒刑。

除祭出關稅外，華府還撤銷多名巴西最高法院法官與一位政府部長的簽證。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，針對波索納洛遭定罪，美國料將有進一步施壓巴西的措施。

魯比歐今天在耶路撒冷接受福斯新聞網（FoxNews）訪問時說：「未來一週我們會有一些關於額外措施的宣布。」