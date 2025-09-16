俄國白俄聯合軍演 Tu-160戰略轟炸機測試巡弋飛彈

俄羅斯國防部今天說，俄羅斯Tu-160戰略轟炸機在與白俄羅斯聯合軍演期間，於巴倫支海（Barents Sea）上空執行戰鬥訓練任務，並演練巡弋飛彈發射。

路透社報導，俄羅斯與白俄羅斯正在結束為期5天的代號「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍演，這次武力展示據稱用來測試作戰準備狀態。

這場軍演發生在波蘭及北大西洋公約組織（NATO）部隊擊落進入波蘭領空的俄羅斯無人機數日後，引發部分鄰近國家不安。波蘭為此暫時關閉與白俄羅斯的邊界，以策安全。

俄羅斯國防部表示，具備核武能力的Tu-160戰略轟炸機，於斯堪的那維亞（Scandinavia）以北的巴倫支海中立水域飛行約4小時，並由米格-31戰機護航。

國防部說：「在這次作戰訓練任務中，機組人員對假想敵重要目標實施空射巡弋飛彈的戰術發射演練。」

白俄羅斯國防部說，白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）預定今天在俄羅斯的一處訓練場觀摩「西部2025」軍演的另一部分。

雖然未具體說明這一部分的演練內容為何，但表示演練將在「儘可能接近實戰的條件下」進行。

白俄羅斯是俄羅斯的親密盟友，並支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭，但並未直接派遣軍隊參戰。白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）已允許俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在白俄羅斯部署戰術核子飛彈。