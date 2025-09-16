川普要求停購俄油、對中徵高關稅 歐洲盟邦難遵循

美國總統川普要求盟邦，在他著手制裁俄羅斯前先停止採購俄國石油，還要盟友對中國課徵高關稅。但川普的要求似乎不可行，且歐洲聯盟（EU）指出他們已對俄國祭出制裁。

同時，有外交官擔憂，這可能是川普（DonaldTrump）再次拖延對俄羅斯採取強硬立場的手段。

法新社報導，川普上週末在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，如果所有北大西洋公約組織（NATO）國家停止採購俄羅斯石油，他將對俄國實施「重大制裁」。

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，由27國組成的歐盟已禁止大部分俄國石油進口，目前僅匈牙利及斯洛伐克仍在購買俄油。這兩國均與俄國和川普維持友好關係。

有外交官表示樂見川普對匈牙利及斯洛伐克施加任何可能壓力，認為這有助堅定歐洲的決心。

不過，若川普認真希望所有北約國家停止購買俄油，更大癥結點應是非歐盟國家土耳其。土國拒絕加入國際社會行列制裁俄羅斯，甚至採購更多俄油。

此外，川普還在貼文中寫道，北約國家應該「對中國徵收50%到100%關稅，並在俄烏戰爭結束後全面撤銷」。

歐盟已將部分中國公司和銀行列入黑名單，指控它們支持俄羅斯的軍事行動，或協助俄方迴避歐盟制裁。

但奉行自由貿易的歐盟不喜關稅舉措。儘管歐盟自己也對中國的貿易行為有所不滿，布魯塞爾無意與中國打起更大規模的貿易戰。

自俄烏戰爭爆發以來，歐盟即將提出第19輪對俄制裁方案。根據相關官員，下輪制裁措施應會鎖定更多中國企業，但更廣泛打擊北京的可能性不高。