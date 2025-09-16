不只李嘉誠巴拿馬港口！川普劍指中國全球海權版圖 潛在新目標曝光

路透16日報導，川普政府正推動自1970年代以來最雄心勃勃的海權擴張計畫，目標是削弱中國在全球港口的影響力，將更多戰略據點納入西方掌控，以因應戰時可能落居下風的憂慮。三名知情人士透露，除了巴拿馬之外，美方也正關注中國在希臘、西班牙、加勒比海及美國西岸港口的投資。

川普政府官員認為，美國商業航運艦隊不足，過度依賴外國船隻與港口。白宮選項之一是支持美國或西方企業收購中國股權，貝萊德收購長江和記在巴拿馬運河港口是典型案例。

美方除關注巴拿馬外，也擔憂中國在希臘、西班牙、加勒比海及美國西岸港口的投資。中方則回應合作合法，反對所謂「霸凌與經濟脅迫」。

三名消息人士透露，美國打算檢視中國在希臘比雷埃夫斯港（Piraeus）的持股。比雷埃夫斯港位於雅典，是連接歐洲、非洲與亞洲貿易路線的重要樞紐。中國遠洋海運集團（COSCO）持有比雷埃夫斯港務局67%的股份。

其中兩名知情人士表示，西班牙首相桑傑士致力深化與中國的貿易關係，引發華府對北京進入西班牙港口的疑慮。據西班牙港務局發言人，中遠已獲得經營瓦倫西亞（Valencia）與畢爾包（Bilbao）貨櫃碼頭的特許權。

知情人士稱，美國同樣關注中國在牙買加首都金斯敦港（Kingston）的投資。該港因地理位置與深水港設施，為加勒比海關鍵轉運樞紐。

在美國本土，中遠已與當地合作夥伴共同投資洛杉磯與長灘港的貨櫃碼頭。

川普自重返白宮以來已採取多項措施強化美國海權。他在4月簽署行政命令，重振造船產能，以擴大受美國控制的船隊；政府正研究在美屬維京群島建立航運登記制度，吸引船隻懸掛美國旗幟，同時規避本土更嚴格的標準。美方也準備對中國建造或懸掛中國國旗的船舶徵收費用，並將格陵蘭島列為戰略目標，理由是其鄰近北極及關鍵航道。

知情人士指出，這些舉措整體而言，使得川普政府的海權擴張成為自尼克森總統時代以來最雄心勃勃的計畫。

KCS風險顧問的普爾-羅布（Stuart Poole-Robb）指出，「在短中期內，美國很可能持續透過建立盟友與夥伴關係，在關鍵港口地區制衡中國影響力與經濟增長。」

一名熟悉情況的美國港口官員透露，自拜登總統任期結束以來，跨黨派議員持續檢視中國的港口所有權。美國眾議院國土安全委員會運輸與海事安全小組主席希門尼斯（Carlos Gimenez）2月曾表示：「美國不會、也不能坐視共產中國持續破壞我們在海港上的利益。」