小林鷹之高喊改革 三大主軸挑戰日本自民黨總裁選

日本前經濟安保大臣小林鷹之今天下午正式宣布參選自民黨總裁（黨主席），提出要打造「強力成長的日本」、「能夠守護自己的日本」，以及「團結一致的日本」3大主軸，立志成為自民黨與日本的舵手。農林水產大臣小泉進次郎、官房長官林芳正今天也表態參選。

小林鷹之在下午1時（台北時間12時）召開記者會，正式宣布參選自民黨總裁。他表示，目前自民黨在參眾兩院都屬於少數執政黨地位，「雖然說過要來一次解黨式的重整，但現在仍看得到舊自民黨的影子，這樣下去，自民黨不會改變。」

他強調，「我懷抱強烈的危機感參選，甚至覺得這可能會是自民黨最後一次總裁選舉。」他呼籲「年輕世代必須更加走到台前，引領自民黨，否則無論是黨還是日本都無法改變。」

去年總裁選舉，支持小林鷹之的以中堅和年輕議員為主，但是部分資深議員對於「過度世代交替」感到不安。小林希望這次選舉能爭取更廣泛世代議員的支持。

小林提到，在他小時候，日本曾經是Japan No.1，當時多麼自豪，全世界都嚮往日本，甚至連美國也畏懼日本的經濟實力。然而如今，日本被中國超越、被新興國家超越，「我希望再次讓日本成為世界的頂尖科技大國」。

他訴求大膽投資AI、量子、太空等戰略產業，創造就業、提高薪資，並主張檢討稅制，建立能夠支持中產階級的新型所得稅制，同時也要強化外資收購日本企業與土地的規範。

與此同時，被視為總裁熱門人選的小泉進次郎在內閣會議後記者會表示，「為了正式表態（參選），正在與相關人士及政營成員進行準備工作」，他預計本週內召開正式記者會說明政策內容。

去年曾參加總裁選舉的財務大臣加藤勝信將不參選，而是出任小泉陣營的選舉對策本部長。小泉對此表示，「我親自去拜託，他也答應了，讓我感到非常可靠。」加藤與前首相安倍晉三關係密切，並在菅義偉內閣擔任官房長官，小泉陣營被認為想藉此吸引保守派支持。

林芳正下午也明確表達參選意願。他在記者會表示，「（作為官房長官），我雖然力量有限，但一直支持著石破茂首相，現在我希望能承接他的工作，繼續推動下去。」他將於本週召開記者會，公布政策主張與競選訴求。

目前，自民黨前幹事長茂木敏充已經正式宣布參選，加上正在準備的前經濟安保大臣高市早苗，在22日選舉公告之前，自民黨總裁選舉已大致確定為5人角逐的格局。