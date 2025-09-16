加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名以色列官員報導，以色列國防軍16日清晨自加薩市郊區發動地面攻勢。這場行動原本預計在平民撤離後展開，目前仍有近7成居民在加薩市，凸顯戰事急速升級。

一名官員透露，初期地面行動將「分階段、逐步推進」。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）16日在社群發文表示，以軍正打擊恐怖組織基礎設施、營救人質並擊敗哈瑪斯，更形容「加薩正化為火海」。

聯合國上月已警告，以色列若入侵加薩市，恐使約100萬當地居民流離失所；截至目前，僅約32萬人離開，相當於近7成居民仍在加薩市。

以軍地面進攻同步伴隨新一波猛烈空襲。加薩當地官員表示，以色列軍隊15日深夜接連空襲，造成至少38人死亡。根據CNN取得影片，多具渾身是血的兒童遺體被送入北加薩醫院，場面慘烈。

以色列政府將加薩市視為剩餘哈瑪斯成員的重要據點，8月已批准計畫，準備接管並占領加薩市。

以色列前參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）表示，加薩約有220萬人，而以哈開戰迄今有超過10%人口傷亡，總數超過20萬人。也就是說，每10個巴勒斯坦人就有1人非死即傷。