盧比歐：美國與卡達即將達成強化防務合作協議

中央社／ 特拉維夫16日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天從特拉維夫（TEL AVIV）飛往卡達首都杜哈（Doha）時表示，美國與卡達即將敲定一項強化防務合作協議。

以色列上週發動空襲打擊卡達境內的哈瑪斯（Hamas）政治領導人，招致廣泛譴責。阿拉伯與伊斯蘭國家領袖則在峰會中表態支持遭襲擊的卡達。

路透社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）表示，不排除在「任何地方」進一步打擊哈瑪斯領導人。

盧比歐呼籲卡達繼續擔任以哈之間的調停者，以推動加薩（Gaza）戰爭的停火。他說：「達成協議的時間非常有限。如果世界上有任何國家能調停，那就是卡達，他們有這樣的能力。」

卡達譴責以色列的襲擊「懦弱且背信棄義」，但強調這不會阻止其與埃及和美國一起繼續扮演調停角色。

盧比歐並說：「我們與卡達有著緊密的夥伴關係。事實上，我們一直在致力達成一項強化防務合作協議，如今正接近完成。」

