南韓傳抗拒與美國敲定「日本式」投資協議 談判還有得拖

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
南韓和美國依然難以敲定貿易協議的最終條件。路透
在美國對日本汽車課徵15%關稅正式生效之際，南韓和美國卻仍難以敲定貿易協議的最終條件，知情官員透露，原因包括首爾當局持續抗拒華府施壓，不希望由美國總統川普決定數千億美元資金的投資去向，以及擔心國內匯市動蕩。

英國金融時報（FT）報導，南韓一直都不願跟進日本允許川普決定數千億美元投資去向的立場，而且在美國移民當局搜索現代汽車的喬治亞州電池廠、上銬並拘留上百名南韓勞工後，雙方關係持續緊張。南總統李在明上周表示，「我們將不會進行不理性或不公平的協商－這就是不容易的原因」。

南韓貿易特使呂翰九15日抵達華府，表示「魔鬼藏在細節裡，我們正在密集協商細節」，「我將和美國貿易代表（葛里爾）會面，盡力全面反映國家利益」，重申南韓在談判時將以國家利益為優先。

美韓貿易協議已敲定將南韓輸美產品的關稅稅率降至15%，低於川普先前公布的25%，協議的核心為南韓承諾在美國成立3,500億美元的投資基金，但由於美韓始終未能敲定細節，因此南韓目前仍適用於25%關稅，在日本輸美汽車關稅稅率正是降為15%後，韓方的壓力大增。

盧特尼克上周接受CNBC訪問時說，「日本簽約了」，「南韓要嘛接受協議，要嘛付關稅，非黑即白，要付關稅、還是要接受協議」。他正推動南韓在美國設立一家特殊目的公司，並挹注3,500億美元。

南韓則傾向該基金的結構是以貸款擔保和貸款的形式，類似歐盟和美國的安排，因為3,500億美元相當於南韓截至8月底外匯存底額的84%，貿然抽走資金可能引發南韓匯市動蕩。

南韓資深官員透露，由於南韓外匯存底較少、也缺乏和美國的換匯協議，南韓無法複製日本的協議。華府顧問業者亞洲集團（Asia Group）董事總經理Jennifer Lee表示，韓元匯率在全球市場的波動幅度「遠甚於」日圓，南韓外匯存底規模也相對有限，約只有日本的三分之一，「因此如果南韓要比照美日投資協議，匯市可能高度震盪，帶給韓元貶值壓力的風險很高」。

然而，韓國經濟日報報導，南韓貿易產業通商部長金正官上周和美國商務部長盧特尼克會面時，曾提出無限換匯額度、以履行在美設立3,500億美元投資基金的構想，但遭美方拒絕，暗示雙方的談判還有得拖。南韓政府資深官員說：「就我所知，美國聯邦政府基本上無意和單一國家達成換匯安排。」

