以升級加薩攻勢 盧比歐：哈瑪斯僅剩數日可接受停火

中央社／ 特拉維夫15日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天警告，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）只剩幾天時間可以接受停火協議；與此同時，以色列正猛烈轟炸加薩市（Gaza City）。

法新社報導，盧比歐在離開以色列前往卡達途中對記者說：「以色列已經開始在那裡採取行動。所以我們認為，我們能達成協議的時間窗口非常有限，不再以月為單位，可能只剩幾天，頂多幾週。」

他說：「我們的首要選擇是透過談判解決問題，說服哈瑪斯宣布『我們將解除武裝，不再構成威脅』。」

盧比歐補充說：「有時候，當你面對的是像哈瑪斯那樣的野蠻組織，這不太可能發生，但我們仍懷抱希望。」

盧比歐今天在耶路撒冷（Jerusalem）會晤以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyah），力挺以色列在加薩市發動新一輪攻勢，以及徹底殲滅哈瑪斯的目標。

目擊者告訴記者，加薩市正遭受猛烈轟炸。

