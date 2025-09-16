廁所沒隔間、喝水只能低頭舔 南韓工人揭被美拘留不人道內幕

美國執法部門大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，330名南韓公民遭拘留8天，12日才搭乘特別包機返國。多名當事人及家屬向韓媒披露拘留期間遭受多項不合理待遇，表示身為生活在2025年的普通南韓人，從未想過會遭遇如此人權侵害與荒謬處境，內心深受衝擊。

韓民族日報報導，遭美方拘留的南韓勞工回國講述期間遭遇的人權侵害。他們表示，美方執法人員從逮捕過程就十分荒謬，不僅未告知「米蘭達警告」等最基本說明，現場也沒有人能弄清狀況。LG新能源合作企業一名徐姓員工表示：「當時根本不知道自己被逮捕，還以為只是身份確認。」

徐姓員工透露，美方人員曾要求他們在多份文件上簽字。另一家合作企業的K姓員工家屬則表示，當事人看到文件上寫有「逮捕」字樣時，還小聲問是否不能簽，但執法人員持槍在場，只好先簽下去。

報導指出，美國移民與海關執法局（ICE）人員沒收手機等隨身物品後，先以鐵鏈捆住勞工的手腳，因鐵鏈數量不足，後來改用塑膠束帶。當事人雙手與腰部一併被束縛，想喝水只能低頭舔；廁所沒有隔間，只掛著一塊遮擋下身的布；窗戶僅拳頭大小幾乎透不進陽光，每天僅能在狹小院子放風兩小時等。

多位當事人指出，美方拘留設施在衛生條件、對外聯繫、提出異議及情況說明等方面，完全違背國際社會規定的拘留者最低待遇標準。K某透過家屬轉述當時心情表示，面對難以理解的待遇，卻連提出抗議的機會都沒有，內心充滿無力感。

K某家屬說：「在不知道究竟犯了什麼錯的情況下，就遭受反人權的拘禁，卻沒有人願意道歉，這一切令他深受打擊。」南韓領事官員前往探視時，韓企員工也無奈訴苦：「我們到底做錯什麼？難道不應該查個水落石出嗎？」南韓國外交部官員15日表示，將對潛在人權侵害進行全面調查，並在必要時向美方提出關切。