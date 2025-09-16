民情抗議加薩戰爭 西班牙取消採購以色列軍火
根據法新社所見官方文件，西班牙政府已取消一項向以色列採購武器的合約，內容是以色列所設計的火箭發射系統，合約價值近7億歐元（約新台幣251億元）。
依照國際戰略研究所「軍事平衡」（MilitaryBalance）資料，這項由西班牙一家企業聯盟得標的合約，涉及西國政府採購12套以色列埃爾比特系統公司（Elbit Systems）所製PULS平台為基礎的SILAM火箭發射系統。
西班牙當地媒體和以色列報紙「國土報」（Haaretz）最先曝光此事。西班牙官方公共合約平台於9月9日正式公布取消此合約。
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）揭示一系列措施，目的在制止所稱的「加薩種族滅絕」行動，包括通過法令，禁止所有與以色列有關的軍事裝備銷售和採購。
在歐洲各國批評以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）加薩政策的聲浪中，桑傑士是抨擊最力的領袖之一。
