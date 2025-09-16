快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

民情抗議加薩戰爭 西班牙取消採購以色列軍火

中央社／ 馬德里15日綜合外電報導

根據法新社所見官方文件，西班牙政府已取消一項向以色列採購武器的合約，內容是以色列所設計的火箭發射系統，合約價值近7億歐元（約新台幣251億元）。

依照國際戰略研究所「軍事平衡」（MilitaryBalance）資料，這項由西班牙一家企業聯盟得標的合約，涉及西國政府採購12套以色列埃爾比特系統公司（Elbit Systems）所製PULS平台為基礎的SILAM火箭發射系統。

西班牙當地媒體和以色列報紙「國土報」（Haaretz）最先曝光此事。西班牙官方公共合約平台於9月9日正式公布取消此合約。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）揭示一系列措施，目的在制止所稱的「加薩種族滅絕」行動，包括通過法令，禁止所有與以色列有關的軍事裝備銷售和採購。

在歐洲各國批評以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）加薩政策的聲浪中，桑傑士是抨擊最力的領袖之一。

延伸閱讀

美媒：以軍發動加薩市地面攻勢 目標剷除哈瑪斯

影／以色列開始占領加薩市 最高住宅大樓被炸毀影像曝光

《亞伯拉罕協議》五周年：中東和平能否昨日重現？

西班牙總理挺環西自由車賽親巴示威 引朝野外交衝突

相關新聞

廁所沒隔間、喝水只能低頭舔 南韓工人揭被美拘留不人道內幕

美國執法部門大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，330名南韓公民遭拘留8天，12日才搭乘特別包機返國。多名當事人...

海地黑幫橫行逾50死 屍體遺留草叢遭狗啃食

海地非政府組織「全國人權捍衛網絡」（RNDDH）指出，當地上週發生一連串黑幫攻擊事件，超過50人不幸喪生，部分屍體遺留草...

尼泊爾動亂重創旅遊業 旅客銳減3成

尼泊爾數十年來最致命的抗議活動在旅遊旺季開始之際爆發，對當地旅遊業造成重創。原本業者正準備迎接來自世界各地的徒步旅行者，...

日本百年企業經營智慧：王陽明心學與彼得杜拉克的讚嘆

王陽明的心學如何孕育日本百年企業的經營奇蹟？管理學之父彼得．杜拉克驚嘆：「日本的庶民教育是全球獨一無二的管理智慧根源。」以款待聞名的服務品質，源自心學的良知與實踐，而非高壓管理。東京藪蕎麥（やぶそば）與越後湯沢高半旅館，透過培養員工內在動機，顧客滿意度顯著提升。本文揭密心學如何塑造現代職場，助你提升領導力與團隊效能。立即訂閱，解鎖完整內容！

美國重新解釋管制政策 放寬軍用無人機出口

美國國務院今天宣布重新解釋出口管制政策，這代表未來美國「死神」型（Reaper）與其他先進軍用無人機可以脫離過去限制，更...

歐盟唯一墮落國？斯洛伐克侵蝕民主根基

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。