澳洲與巴紐簽防務協議 承諾相互防衛應對新興威脅
根據法新社今天看到的協議副本，澳洲與巴布亞紐幾內亞簽署新防務協議，承諾在面對「新興威脅」時，若其中一方遭到攻擊，雙方將相互防衛。
這項協議被視為牽制中國在太平洋地區影響力擴張所採取的對策，預計明天由澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）簽署。
協議簽署之際，正值巴布亞紐幾內亞慶祝脫離澳洲獨立50週年。
協議寫道：「雙方認為，對太平洋區域內任何一方的武裝攻擊，將對彼此的和平與安全，以及整個太平洋地區的安全構成威脅。」
雙方承諾「將依據各自憲法程序，採取行動應對共同危機」。
協議強調，澳洲與巴布亞紐幾內亞正面臨「對國家利益與區域安全的新興威脅」。
協議最後指出，雙方「堅定致力於共同維護一個和平、穩定、繁榮且尊重主權的地區」。
