海地黑幫橫行逾50死 屍體遺留草叢遭狗啃食

海地非政府組織「全國人權捍衛網絡」（RNDDH）指出，當地上週發生一連串黑幫攻擊事件，超過50人不幸喪生，部分屍體遺留草叢中，甚至遭狗啃食。

法新社報導，根據「全國人權捍衛網絡」提供文件，這起駭人聽聞的攻擊發生在11至12日，地點在海地首都太子港（Port-au-Prince）北方區域。

文件指出，「截至9月14日，部分受害者仍未尋獲，另有屍體遺留在草叢中遭狗啃食。」

海地是西半球最貧困國家，暴力問題持續飆升，太子港與大片國土均由武裝幫派所控制。

當地情勢在2024年初進一步惡化，當時一個黑幫聯盟發動連續攻擊，導致總理亨利（Ariel Henry）辭職，並將政權移交給過渡總統委員會。

儘管由肯亞主導的多國部隊已進駐海地支援警察，但依舊未能平息暴力。

自2024年3月以來控制卡巴雷特（Cabaret）鎮的幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）在鄰近的拉波德里耶（Laboderie）對平民進行「極其殘酷的大屠殺」，此一區域約在太子港以北約25公里。

「全國人權捍衛網絡」表示：「黑幫殺害逾50人，並縱火焚毀數十棟房屋。」部分倖存者逃往鄰近地區，另一些人則乘船出海，試圖躲避攻擊。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上月警告，海地「國家權力正在崩解」，暴力事件正蔓延至首都以外地區；他指出，黑幫控制太子港逾90%區域。

古特瑞斯昨天譴責卡巴雷特社區遇襲事件，他並呼籲各國「加速提供後勤、人力與資金，以強化多國安全支援任務」。

根據聯合國人權事務高級專員（UN HighCommissioner for Human Rights）統計，海地上半年就有至少3141人不幸喪生。