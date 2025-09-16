快訊

尼泊爾動亂重創旅遊業 旅客銳減3成

中央社／ 加德滿都16日綜合外電報導
尼泊爾封鎖社群媒體引發「Z世代」示威，數千年輕人8日走上首都加德滿都街頭，要求當局解除社群媒體禁令與終結國內蔓延的貪腐文化。（路透）
尼泊爾數十年來最致命的抗議活動在旅遊旺季開始之際爆發，對當地旅遊業造成重創。原本業者正準備迎接來自世界各地的徒步旅行者，讓他們體驗尼泊爾舉世聞名的健行路線。

在一場造成72人死亡、逾2000人受傷的激烈反貪示威過後，首都加德滿都熱鬧的旅遊樞紐泰美爾（Thamel）一帶的商店、酒吧與餐廳雖已重新營業，但仍門可羅雀。

尼泊爾旅遊當局、飯店業者與健行活動主辦方表示，旅客人數較去年同期減少3成，導致大量訂房取消。

49歲的吉里（Ram Chandra Giri）表示：「我現在閒閒沒事做，因為沒有觀光客…很多9月的團體都取消了。」

他主辦登山探險活動，並經營一家日本餐廳。

他說，他有35%的顧客取消了預訂。

飯店業者巴尼雅（Renu Baniya）則表示，未來一個月訂房已全數取消。

外籍旅客通常會從加德滿都展開健行之旅，但國會大樓與希爾頓飯店（Hilton Hotel）燃燒的震撼畫面，促使多國發布旅遊警示。

尼泊爾每年吸引120萬旅客，旅遊業占國內生產毛額（GDP）近8%。每年9月至12月是旅遊高峰期。

尼泊爾

