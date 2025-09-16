美國重新解釋管制政策 放寬軍用無人機出口

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國國務院今天宣布重新解釋出口管制政策，這代表未來美國「死神」型（Reaper）與其他先進軍用無人機可以脫離過去限制，更自由地對國際市場輸出。

路透社報導，這項獲國務卿盧比歐（Marc Rubio）核准的新解釋，將無人機列為類似F-16戰鬥機的項目，而非飛彈系統。此舉目的在於繞過美國於1987年簽署、目前有35國加入的「飛彈技術管制協定」（Missile Technology Control Regime, MTCR）。

阿拉伯聯合大公國與東歐部分國家，長期以來一直難以獲得美國最先進的無人飛行載具（UAVs），這項新解釋出爐後，美國不但可對上述國家輸出，同時也可解除對沙烏地阿拉伯超過100架MQ-9無人機的銷售限制。美國在太平洋與歐洲盟邦，也對上述機種感到興趣。

這項新解釋同時可讓國務院將通用原子（GeneralAtomics）、奎托斯（Kratos）與安杜里爾（Anduril）等大型無人機製造商的產品列於「外國軍事銷售制」（Foreign Military Sales, FMS）項目，外銷手續也將因此大幅簡化。

「飛彈技術管制協定」（Missile Technology ControlRegime, MTCR）當初是為限制長程飛彈銷售，多年後軍用無人機大量出現，由於飛行距離遠且可攜帶武器，因此被認為是受此協定約束。

美國無人機業者面臨尤其是以色列、中國與土耳其對手的激烈競爭，這些國家的出口限制較為寬鬆，甚或完全沒有限制。

