美媒：以軍發動加薩市地面攻勢 目標剷除哈瑪斯

美國新聞網站Axios引述以色列官員的話指出，以色列軍方今天對加薩市（Gaza City）發動地面攻勢，目標是占領這座城市並徹底剷除哈瑪斯勢力。

Axios報導指出，根據以方消息來源，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府強調，這次行動意在消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

此外，過去這1星期，以軍升高在加薩市的空襲行動，摧毀數十棟據稱被哈瑪斯用於軍事目的的高樓層建築物。

以軍同時呼籲加薩市內約100萬名巴勒斯坦人撤離，向南移動至所謂的「人道安全區」。以軍表示，目前已有約30萬巴人離開加薩市。

根據加薩當地巴勒斯坦媒體報導，當地時間今天晚間，以色列空軍對加薩市發動大規模空襲，接著以色列戰車就進入市區。

Axios報導指出，包括以色列國防軍（IDF）總參謀長薩米（Eyal Zamir）和以國情報機構摩薩德（Mossad）、國家安全局（Shin Bet）及軍事情報單位的負責人，都曾向尼坦雅胡提出建議，反對發動這項行動。

他們警告，此舉可能會危及至今仍被關押在加薩的以色列人質性命、造成以軍重大傷亡，且未必能徹底瓦解哈瑪斯 ，並迫使以方對加薩地區200萬居民實施直接軍事統治。

Axios報導指出，以色列發動進攻行動之前數小時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）剛會見尼坦雅胡和以方內閣高層。

兩名以色列官員表示，盧比歐向尼坦雅胡表示，川普政府支持地面行動，但希望行動能迅速展開並盡快結束。

1名以色列高階官員說：「盧比歐並沒有對地面行動踩煞車。」

1名美國官員則指出，川普政府不會阻止以色列，會讓以色列自行決定加薩戰事的相關行動，「這不是川普的戰爭，這是比比（Bibi，尼坦雅胡的暱稱）的戰爭，未來發生任何事他都必須承擔。」

Axios報導指出，以色列戰車進入加薩市的同時，川普警告哈瑪斯不得傷害他們手中仍扣押的20名以色列人質。