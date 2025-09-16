捷克國寶加冕王冠亮相 總統參眾議長共啟寶庫

一年一度的捷克國寶展即將登場，捷克國寶「加冕王冠、權杖與寶球」15日自寶庫取出，由總統帕維爾、參議長維特齊與眾議長艾達莫娃等7人擔任「鑰匙人」，共同在布拉格城堡的聖維特大教堂持鑰匙開啟寶庫，中央社記者獲邀出席觀禮，場面莊嚴肅穆。

捷克國寶展即將登場，將向公眾展示包含聖瓦茨拉夫王冠、權杖、寶球、皮革收納盒、王冠墊座及加冕禮袍等珍貴展品。

15日傍晚，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、布拉格市長史渥波達（Bohuslav Svoboda）、布拉格大主教格勞布納（JanGraubner）、聖維特大教堂首席神父馬利（VáclavMalý），以及代表總理費亞拉（Petr Fiala）的捷克政府辦公廳主任科塔利科娃（Jana Kotalíková）齊聚一堂，共啟寶庫。

中央社記者到現場見證寶庫開啟儀式，寶庫大門有7個孔，這7位「鑰匙人」各自使用其鑰匙開啟對應的鎖。開門後，王冠、權杖與寶球被小心翼翼取出。現場響起聖歌，隨後7名「鑰匙人」依次上前觀賞寶物。待確認無虞後，寶物再次被妥善安放入箱，由衛兵護送至布拉格城堡的弗拉迪斯拉夫大廳（VladislavHall）。儀式莊重肅穆，彰顯對歷史與傳統的尊重。

這頂備受矚目的「加冕王冠」至今已有近680年歷史。1346年，由神聖羅馬帝國皇帝、波希米亞國王的查理四世（Charles IV）下令製作，從此用於君主加冕典禮，象徵合法王權與神聖的統治權。這頂王冠最後一次被正式使用是在1836年9月7日，當時費迪南一世（Ferdinand Dobrotivý）被加冕為捷克國王。

要一睹這些國寶並不容易。過去約每5年才會展出一次，通常選在重大或特殊場合，例如總統就職典禮或國慶活動。總統帕維爾去年決定，將在每年9月展出王冠，以紀念捷克守護神聖瓦茨拉夫（St.Wenceslas）9月28日逝世紀念日，今年正值聖瓦茨拉夫被暗殺1090週年。

今年展覽主題為「黑暗中的寶藏」，展品包括總統辦公室檔案館、布拉格城堡管理局與捷克新聞通訊社（ČTK）攝影檔案館的文件、老照片與物品。其他包括運輸寶物的橡木箱、捷克斯伐克總統哈查（EmilHácha）的印章，以及他在柏林與希特勒會談的原始會議紀錄。

觀眾將可了解幾近偵探小說般的故事，例如1938年因納粹威脅，這一整組的加冕寶物被秘密運往斯洛伐克，隨後又迅速運回布拉格的過程。二戰期間，納粹德國代理總督海德里希（Reinhard Heydrich）曾掌握部分加冕寶庫的鑰匙。由於布拉格面臨空襲威脅，當時將加冕寶物藏於牆壁內，現場留有展示此秘密藏匿方式的建築圖紙。

展覽16、17日將開放給學校團體參觀，自18日起將對一般民眾及遊客開放，直至29日。展覽免費，開放時間為每日早上9點至下午5點，去年約有4萬6000名參觀者觀賞。