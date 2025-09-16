影／以色列開始占領加薩市 最高住宅大樓被炸毀影像曝光
巴勒斯坦媒體發布的畫面顯示，以色列空軍向附近民眾發出疏散警告後，對位於加薩市海岸、加薩走廊最高住宅大樓「蓋法里塔樓」（Al-Ghefari tower）發動空襲，將其夷為平地。
以色列時報15日報導，以國軍方表示，這棟原本已部分倒塌的高樓被哈瑪斯用作活動場所。以軍則承認進行空襲，聲稱哈瑪斯在大樓內安裝監控設備並設立觀察哨，以追蹤部隊動向及策畫攻擊行動。不過，半島電視台指出，以軍並未提供相關證據。
另據Axios引述以色列官員指出，儘管以軍最高將領與各情報機關負責人均持反對立場，以方仍於15日展開占領加薩市的地面攻勢。總理內唐亞胡的政府表示，此舉旨在徹底根除哈瑪斯。巴勒斯坦媒體則報導，當地時間傍晚，以色列空軍對加薩市展開大規模空襲，戰車隨後駛入市區。
兩名以色列官員指出，正在訪問以色列的美國國務卿魯比歐告訴內唐亞胡，川普政府支持地面行動，但希望迅速執行並盡快結束。一位以色列高級官員表示，魯比歐並未對以方行動踩煞車；一名美方官員則說，川普政府不會阻止以色列，並允許其自行決定加薩戰爭的作戰方針。
該名美方官員強調，這不是川普的戰爭，而是內唐亞胡的戰爭，「他將承擔接下來的一切後果。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言