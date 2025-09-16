影／以色列開始占領加薩市 最高住宅大樓被炸毀影像曝光

巴勒斯坦媒體發布的畫面顯示，以色列空軍向附近民眾發出疏散警告後，對位於加薩市海岸、加薩走廊最高住宅大樓「蓋法里塔樓」（Al-Ghefari tower）發動空襲，將其夷為平地。

以色列時報15日報導，以國軍方表示，這棟原本已部分倒塌的高樓被哈瑪斯用作活動場所。以軍則承認進行空襲，聲稱哈瑪斯在大樓內安裝監控設備並設立觀察哨，以追蹤部隊動向及策畫攻擊行動。不過，半島電視台指出，以軍並未提供相關證據。

另據Axios引述以色列官員指出，儘管以軍最高將領與各情報機關負責人均持反對立場，以方仍於15日展開占領加薩市的地面攻勢。總理內唐亞胡的政府表示，此舉旨在徹底根除哈瑪斯。巴勒斯坦媒體則報導，當地時間傍晚，以色列空軍對加薩市展開大規模空襲，戰車隨後駛入市區。

兩名以色列官員指出，正在訪問以色列的美國國務卿魯比歐告訴內唐亞胡，川普政府支持地面行動，但希望迅速執行並盡快結束。一位以色列高級官員表示，魯比歐並未對以方行動踩煞車；一名美方官員則說，川普政府不會阻止以色列，並允許其自行決定加薩戰爭的作戰方針。

該名美方官員強調，這不是川普的戰爭，而是內唐亞胡的戰爭，「他將承擔接下來的一切後果。」