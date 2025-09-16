德國「鐵鏽帶」選民焦慮 學者：恐成另類選擇黨票倉

德國北萊茵—西發利亞邦選舉結果大致底定，執政的基民黨拿下最多支持，擋下近年崛起的另類選擇黨（AfD）；但學者分析，AfD在德國「鐵鏽帶」魯爾工業區斬獲3倍選票，顯示選民們對移民議題及經濟下滑的焦慮情緒日增，「鐵鏽帶」未來恐成AfD票倉。

德國人口最多的北萊茵—西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）14日舉辦地方選舉，53個縣市中，該邦執政黨基民盟（CDU）在超過30個地區取得領先；綠黨（Greens）雖流失不少選票，但在明斯特（Münster）、科隆（Cologne）、波昂（Bonn）等年輕大學城與都會區仍維持優勢。

● 選擇黨地方實力不足 聚焦移民議題

明斯特大學（Universität Münster）政治學教授克爾斯廷（Norbert Kersting）今天在一場記者線上座談指出，這次選舉對柏林具有指標性，因為這是德國聯邦政府上任百日後，規模最大的地方選舉。

選前外界關注AfD是否將進一步取得地方執政權，結果顯示，基民盟與社民黨（SPD）等傳統政黨雖流失部分選票，仍成功擋住AfD。

克爾斯廷分析，AfD在許多城市無法推出候選人，基層人力不足，且政策長期僅圍繞移民議題，缺乏交通、住房等地方民眾關心的論述。這使得AfD在北萊茵—西發利亞邦的表現不如全國層級選舉。

不過在杜伊斯堡（Duisburg）、蓋爾森基興（Gelsenkirchen）和哈根（Hagen）等魯爾區城市，AfD得票率明顯上升。學者認為，這已是值得注意的訊號。

● 社民黨式微 「鐵鏽帶」未來恐成選擇黨票倉

藉煤炭與鋼鐵業起家的魯爾（Ruhr）工業區，曾經是德國的心臟地帶。工人階級為中間偏左社民黨（SPD）傳統支持力量，隨德國產業轉型，去工業化導致魯爾區部分小鎮面臨經濟與人口流失衝擊。

15日地方選舉中，另類選擇黨在蓋爾森基興得票率近30%，是過往的3倍以上，支持率接近當地傳統第一大黨社民黨。

科隆大學社會學者胡德（Ansgar Hudde）指出，社民黨持續流失傳統工人階級支持，許多忠誠選民寧可放棄投票，也不再投給社民黨。

克爾斯廷認為，不僅工人階級，另類選擇黨在魯爾區吸引到的，是一群因恐懼感而走向激進的「恐懼公民」。他們對社會變遷、移民與經濟衰退充滿不安，進而轉化為憤怒在政治上的激烈表態。

另類選擇黨雖缺乏地方治理經驗，卻能透過放大焦慮情緒在「鐵鏽帶」逐步扎根，對傳統政黨形成挑戰。克爾斯廷預期，在地方財政緊縮與經濟低迷背景下，這股力量恐將進一步擴張，尤其是在過去非其傳統票倉的德國西部地帶。

● 德國執政聯盟獲喘息空間 明年再迎地方選舉

明年3月，南德巴伐利亞將展開地方選舉，德國中部薩森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）則在明年9月舉行邦議會大選。根據最新民調，另類選擇黨在薩森-安哈特邦已達40%，超越執政黨基民盟。

克爾斯廷分析，北萊茵—西發利亞邦選舉結果讓中央執政的基民盟與社民黨「相對安全過關」，為聯邦政府爭取到半年沒有重大選舉干擾的喘息空間，可專注推動包括公民津貼、養老金與醫療制度調整等「秋季改革」方案。

克爾斯廷提醒，主流政黨唯有在移民與社會不平等議題上提出更具說服力的解方，才能避免極右翼在「鐵鏽帶」等工業流失地區持續壯大。