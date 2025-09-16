快訊

巴西前總統波索納洛遭重判 政壇掀赦免攻防

中央社／ 聖保羅15日專電
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（路透）
巴西最高法院11日做出歷史性判決，前總統波索納洛「政變未遂」、「組織犯罪」等罪名成立，判刑27年3個月，震撼巴西政壇；波索納洛所屬的自由黨與中間派政黨醞釀在國會推動赦免法案，政府則重申反對赦免立場。

巴西媒體報導，判決公布後，波索納洛（JairBolsonaro）所屬的自由黨（PL）與部分中間派政黨在國會推動赦免法案，提出兩種版本，包括：全面赦免、恢復波索納洛的政治權利，讓他能參選2026年總統；以及有限赦免，僅減輕刑罰，維持政治禁令。

眾議院議長莫塔（Hugo Motta）成為關鍵人物。總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天與莫塔會晤，重申政府反對赦免立場，認為此舉將削弱司法獨立，危及民主制度。

波索納洛的定罪也引發美國政府激烈回應。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指控巴西最高法院迫害波索納洛，並表示美國將在未來幾天宣布報復措施。

波索納洛的政治盟友、美國總統川普（DonaldTrump）更將此案與自身司法困境相比，稱波索納洛是「好人」，判決「可怕」。白宮發言人甚至暗示，美國可能動用軍事手段「保護全球言論自由」。

早在7月，川普政府已宣布對巴西進口商品加徵50%關稅，理由之一即為「政治迫害波索納洛」。美方的言論與行動引發巴西外交部強烈譴責，重申三權分立制度的穩固，並警告外國勢力勿干預司法。

根據巴西民調機構Datafolha調查，54%民眾反對赦免波索納洛，僅39%表示支持。此結果導致原本計劃前往巴西利亞推動赦免的聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）臨時取消行程。

魯拉政府則加速推動社會電費補助與稅務改革，試圖穩固民意並為2026年選舉鋪路。據估算，超過1億人將受惠於電費折扣與免稅政策，成為政府爭取支持的重要籌碼。

這場政治與外交風暴不僅關乎波索納洛個人命運，更是對巴西民主制度的一次深刻壓力測試。國會是否會屈服於政治壓力，以及美國是否干預他國司法，這些問題考驗巴西的制度韌性與國家自主性。

巴西 波索納洛

