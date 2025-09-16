川普稱美軍再襲擊疑似委內瑞拉運毒船 3人死亡

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美軍對一艘據稱駛往美國的委內瑞拉販毒集團船隻發動攻擊，這是近幾週來第2起針對疑似運毒船隻發動的打擊行動。

路透社報導，川普表示，這次攻擊造成3名男子喪生，並補充說事件發生在國際水域。川普聲稱這艘船隻載運毒品，但沒有提供任何證據。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「今天早上，根據我的命令，美國軍方在南方司令部負責區域內，對已確認身分、極度暴力的販毒集團與毒品恐怖分子進行了第2起動能打擊。」

川普說：「這些極度暴力的販毒集團對美國國家安全、外交政策及重要的美國利益構成威脅。」美軍南方司令部是美軍的作戰指揮部門，轄區涵蓋南美洲、中美洲與加勒比海地區31個國家。

這篇貼文還附上一段近30秒的影片，上方標有「非機密」字樣，畫面似乎顯示一艘船隻在水面上爆炸，隨後起火燃燒。

