川普赴英國是訪問 美英將公布逾100億美元協議

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

美國高階官員今天表示，美國總統川普（Donald Trump）本週進行國是訪問期間，美國與英國計劃宣布總額超過100億美元的經濟協議。

路透社報導，美國官員在電話簡報中表示，兩國政府預計將簽署一項由3大支柱組成的貿易協議，包括建立新的科技夥伴關係以強化兩國的科技業、在民用核能領域合作，以及推動國防技術合作。

官員表示，多位美國科技業領袖預計將出席這次國是訪問。

川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）將於明天晚間抵達，17日將在溫莎城堡（Windsor Castle）與英國國王查爾斯三世（King Charles）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）會談，並於當晚出席國宴。

川普18日將與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，兩人計劃舉行聯合記者會。接著，川普將於18日晚間返回華府。

川普是首位受英國兩度邀請參加國宴的美國總統，第一次是2019年在他首任總統任期內。

美國官員表示，即將達成的協議將著重在經濟合作上，預計總額至少達100億美元。

其中一名美國官員說：「這趟訪問讓總統有機會與這個特別親密的夥伴與盟友加強關係，同時推動雙方共同的經濟與外交政策利益。」

