英相施凱爾談前駐美大使與淫魔富豪關係：若當初知道更多就不會任命

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國首相施凱爾15日在倫敦蘭開斯特府舉辦的招待會對民營核能產業代表發表談話。法新社
英國首相施凱爾15日在倫敦蘭開斯特府舉辦的招待會對民營核能產業代表發表談話。法新社

英國首相施凱爾日前開除英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson），理由是曼德森寫給已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電子郵件近期曝光，這些郵件證明曼德森和艾普斯坦長久以來關係密切。英國天空新聞報導，施凱爾首度公開談及此事，說自己知道曼德森與艾普斯坦的關係，但如果當初像現在一樣知道這麼多，就不會任命曼德森為駐美大使。

施凱爾解釋，今年2月任命曼德森為駐美大使前，有對他進行「盡職調查程序」。他表示：「我當時知道他與艾普斯坦的關係。但如果我當時像現在一樣知道這麼多，我根本不會任命他擔任駐美大使。」

施凱爾說，曼德森與艾普斯坦間的關係和先前他知道的「大不相同」。

施凱爾指出，近日公開的新資訊顯示，「曼德森不僅質疑而且想要挑戰」艾普斯坦的定罪判決，「這與我多年來對抗針對女性和女孩暴力所採取的整體方針相悖」。

施凱爾也說，他10日在國會進行「首相答問」中表達自己全力支持曼德森時，根本不知道這一點。這件事的首篇相關報導是彭博社在10日傍晚發布，而他在「10日稍晚」得知，因此決定將曼德森撤職。

然而，有報導指出，首相官邸和英國政府部分人員9日就已得知，彭博社收到的曼德森與艾普斯坦往來電郵內容。但施凱爾堅稱，他在10日首相答問結束後才得知詳情。

