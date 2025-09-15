以軍空襲杜哈哈瑪斯 卡達國王指在破壞加薩停火談判

中央社／ 卡達首都杜哈15日綜合外電報導

以色列日前為打擊哈瑪斯領導階層，而對卡達首都杜哈哈瑪斯政治高層人員辦公室發動前所未有的空襲行動，卡達國王塔米姆今天表示此舉意在破壞加薩停火談判。

塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）今天在杜哈（Doha）針對這項攻擊召開的阿拉伯和伊斯蘭國家領袖會議中表示，以色列9日針對哈瑪斯（Hamas）談判代表發動襲擊，意圖破壞加薩地區的和平談判。

塔米姆強調：「當一方在談判同時卻積極且有系統地暗殺對方，這無疑是在破壞談判。對他們而言，談判只是戰爭手段之一。」

塔米姆同時批評以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）意圖將阿拉伯地區變成以色列的勢力範圍，認為這是極其危險的幻想。

一名美國官員說，國務卿盧比歐（Marco Rubio）明天將前往卡達訪問。

盧比歐今天在耶路撒冷與尼坦雅胡會面，針對色列空襲卡達一事交換意見。卡達為美國盟友，這起空襲引發華府不滿，並對加薩地區停火外交努力帶來壓力。

盧比歐結束以色列會談後，在前往倫敦途中將短暫停留卡達。白宮消息則指出，川普總統日前已在紐約會晤卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed binAbdulrahman al-Thani），雙方討論了近期以色列空襲事件及對區域情勢的影響。

川普夫婦將於明晚抵達英國展開第2次國是訪問，成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統。

盧比歐今天在耶路撒冷呼籲卡達繼續協助推動加薩情勢降溫，繼續扮演建設性的角色。卡達長期以來擔任以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯之間的重要斡旋者，也是美國的戰略夥伴。

盧比歐與尼坦雅胡會談時表示，卡達有能力協助促成人質獲釋、推動哈瑪斯解除武裝，以及為加薩居民創造更美好的未來。

針對國際社會譴責空襲杜哈一事，尼坦雅胡強調，以色列不排除在任何地點採取進一步行動，打擊被認為威脅國家安全的哈瑪斯領導層。

卡達 以色列 哈瑪斯

