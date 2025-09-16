聽新聞
川普將赴英國是訪問 2度獲邀創紀錄

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普將訪問英國。路透
美國總統川普將訪問英國。路透

美國總統川普十六日晚間將與其夫人梅蘭妮亞抵達英國進行國是訪問，十七日將受到英王查理三世迎接，當晚共進國宴，並預定十八日與英國首相施凱爾會談。英國政府十五日說，美英將在川普國是訪英期間，簽署合作協議以共推核能發展。

川普二月從訪美的施凱爾收到英王國是訪問邀請，是首位二度獲邀國是訪英的世界領袖，上次是在二○一九年第一任期內，由當時女王伊麗莎白二世接待。

法新社和美聯社十五日報導，英王將在倫敦以西的溫莎城堡迎接川普。國是訪問通常以英王和王后卡蜜拉的盛大歡迎儀式展開，王儲威廉夫婦預料陪同，包括乘坐馬車、檢閱儀仗隊及君主設的私人午宴；重頭戲是盛大國宴，約一百五十名賓客因其與主辦國的文化、外交或經濟關係獲邀。

英媒天空電視台日前引述消息人士指稱，輝達執行長黃仁勳、人工智慧（ＡＩ）新創公司OpenAI執行長奧特曼、貝萊德集團執行長芬克、黑石集團執行長蘇世民等人預料將陪川普出席。

英國正遊說美國提供優惠貿易條件和協助對抗俄羅斯侵略烏克蘭，美聯社說英方這次大張旗鼓接待川普，就是要拉進與川普關係。王室歷史學家維克斯說，施凱爾巧妙用英王引誘川普訪英，這是與川普討論烏克蘭等問題的極佳機會。

路透十五日報導，施凱爾將在倫敦西北方約八十公里的鄉間官邸契克斯接待川普，討論美英更密切合作、烏克蘭問題等，也希望敲定承諾的鋼鋁關稅調降。

另外，英國政府近幾個月力推核能發展，承諾投入一百四十億英鎊興建Sizewell C新核電廠，並推進勞斯萊斯旗下單位建造英國首批小型模組化反應器（ＳＭＲ）計畫。川普與施凱爾將共同宣布核能合作，以加速推動新計畫與投資，在英格蘭東北部建造多達十二座先進模組化反應爐。

川普 核能 國宴 王室 施凱爾 烏克蘭

延伸閱讀

華府市長稱不再配合ICE執法 川普威脅首都進緊急狀態

中國邀川普訪中會習近平？ 中方避答指無訊息可提供

美國史上首位！川普將兩度赴英進行國是訪問 王室高規格接待

已邀請川普今年訪華？陸外交部：沒有可提供的資訊

相關新聞

魯比歐訪猶太聖地哭牆 稱美堅定挺以

美國國務卿魯比歐十五日在以色列耶路撒冷表示，華府仍會在加薩戰爭支持以方，並呼籲剷除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。以色列總理內唐...

美中達成TikTok框架協議 川普：周五通話習近平

美國總統川普十五日說，美中馬德里貿易會談進展非常順利，他將在本周五和中國大陸國家主席習近平通話。美國財政部長貝森特說，美...

卡達召盟友緊急峰會 埃及力推「阿拉伯北約」抗以色列

阿拉伯聯盟（ＡＬ）及伊斯蘭合作組織（ＯＩＣ）十五日共同在卡達多哈召開緊急峰會。以媒耶路撒冷郵報和香港南華早報報導，埃及正...

川普將赴英國是訪問 2度獲邀創紀錄

美國總統川普十六日晚間將與其夫人梅蘭妮亞抵達英國進行國是訪問，十七日將受到英王查理三世迎接，當晚共進國宴，並預定十八日與...

英相施凱爾談前駐美大使與淫魔富豪關係：若當初知道更多就不會任命

英國首相施凱爾日前開除英國駐美大使曼德森（Peter Mandelson），理由是曼德森寫給已故「淫魔」富豪艾普斯坦（J...

點名陸言行不一！澤倫斯基控「未展現停戰誠意」 張開雙臂高調歡迎普亭

烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，中國具備影響俄羅斯參與和平談判的能力，但觀察目前局勢，中方似乎缺乏真正終止戰爭的意願，反而以...

