魯比歐訪猶太聖地哭牆 稱美堅定挺以

美國國務卿魯比歐十五日在以色列耶路撒冷表示，華府仍會在加薩戰爭支持以方，並呼籲剷除巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。以色列總理內唐亞胡說，魯比歐來訪是美國挺以的明確訊息。兩人十四日已一同走訪猶太祈禱聖地哭牆。

魯比歐十五日在與內唐亞胡的聯合記者會說，加薩人值得更好未來，這只有在哈瑪斯消滅後才能實現，以色列可仰賴美國不動搖的支持和承諾。對幾個西方國家計畫承認巴勒斯坦國，魯比歐說，這大抵是象徵性，對推進巴勒斯坦建國沒影響，唯一確實衝擊就是替哈瑪斯壯膽。

內唐亞胡則感謝美國總統川普的支持，稱川普是以色列史上最佳友人。他也說，不排除進一步對身在任何地方的哈瑪斯領袖發動襲擊。九日，與以色列進行停火和人質交換談判的哈瑪斯政治領導層才在卡達首都杜哈遭以色列空襲，國際廣泛譴責。

魯比歐抵以後就先造訪哭牆；美國國務院聲明，魯比歐訪哭牆「重申美國承認耶路撒冷為以色列永恆首都的立場」。川普第一任期時在二○一七年底正式承認耶路撒冷為以色列首都，並將大使館從特拉維夫遷至該城。