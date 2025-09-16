卡達召盟友緊急峰會 埃及力推「阿拉伯北約」抗以色列

阿拉伯聯盟（ＡＬ）及伊斯蘭合作組織（ＯＩＣ）十五日共同在卡達多哈召開緊急峰會。以媒耶路撒冷郵報和香港南華早報報導，埃及正推動建立「阿拉伯北約」，一旦成員國遭以色列攻擊，即可直接且快速反應。

另外，川普十四日表明，知道以色列必須處理巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，但卡達一直是美國非常棒的盟友，很多人不清楚這點；「我們、以色列與其他所有人都必須謹慎行事，當攻擊別人時，我們得很小心」。他還指稱，卡達國王塔米姆是「很棒的人」，但需更好的公關，外界對卡達大多持負面評價。

卡達：該懲罰以色列了

美國在卡達設有其在中東最大的烏代德空軍基地，卡達總理穆罕默德十四日也指出，國際社會停止雙標並懲罰以色列所有罪行的時候到了，國際社會的沉默與無力究責，是讓以色列持續如此行徑的原因，而以色列在加薩發動的「滅絕戰爭」必將失敗。

前述的緊急峰會由卡達召集，旨在藉此施壓以色列。塔米姆十五日對與會的阿拉伯和穆斯林國家領袖明言，以色列總理內唐亞胡妄想將阿拉伯地區變為以色列的勢力範圍，這是個危險幻想。

根據外交消息人士和阿拉伯媒體報導，準備於十五日支持創建一個軍事聯盟。相關計畫以五日、即多哈上周遭以色列空襲前，就由ＡＬ通過的一個埃及與沙烏地阿拉伯共提架構為基礎，包括合作反恐、確保航道安全、保護戰略設施，以強化區域穩定。

巴基斯坦表態願組聯軍

擁有阿拉伯世界最大規模軍隊的埃及，正力推成立總部在埃及開羅的阿拉伯版北約，埃及可能提供約兩萬名兵力，並由一位埃及四星將領指揮。穆斯林國家中的唯一擁核國巴基斯坦也已呼籲組成一支聯合特遣部隊，以監控以色列在區域內的圖謀、採取有效嚇阻與攻擊措施，並防止以色列的擴張主義圖謀。

學者：中東對美失耐心

美國智庫阿拉伯波斯灣國家研究所學者伊比斯對此表示，部分阿拉伯國家政府似乎已失去耐心，阿拉伯北約又一次清楚反映出對華府不願或無力保障中東安全的警示及擔憂；這些國家別無選擇，才推動此一不尋常的軍事整合；阿拉伯北約的提案是對美國的「懇求及申訴」，希望美方重新和阿拉伯世界交往。

另根據法新社取得的這次緊急峰會聯合聲明草稿，其內容警告以色列當前的殘忍野蠻侵略，使以色列與阿拉伯國家間關係正常化的努力處於危險中，並危及朝這些關係正常化路上業已達成的作為，包含現行和未來的協議。

以色列及其最大的支持者美國已一直企圖擴大亞伯拉罕協議，即川普第一任的二○二○年促成以色列與阿聯、巴林及摩洛哥關係正常化。