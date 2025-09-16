《亞伯拉罕協議》五周年：中東和平能否昨日重現？

（德國之聲中文網）2020年9月15日，阿聯酋、巴林和以色列的外長及領導人在白宮聚首，和當時的美國總統特朗普一起，簽署了《亞伯拉罕協議》，正式實現關系正常化。摩洛哥在2020年12月加入。蘇丹在2021年1月簽署，但該國的政治動蕩延遲了協議的全面落實。

該系列協議是繼埃及（1979年）和約旦（1994年）之後，以色列與阿拉伯國家關系正常化的首次突破。它打破了長期以來的地區共識，即只有在解決巴以沖突並落實“兩國方案”之後才能實現關系正常化。

以色列智庫“米斯加夫國家安全研究所”執行主任阿舍爾·弗雷德曼（Asher Fredman）對德國之聲表示：“以色列和簽署《亞伯拉罕協議》的國家從這些歷史性的和平協議中獲益良多。”他強調了情報、農業、醫療、人工智能和智慧城市等領域的開創性合作，以及旅游和貿易的增長。

“但隨後發生了10月7日的事件，人們開始質疑《亞伯拉罕協議》是否還能存續。”他指出。

10月7日恐怖襲擊對協議的破壞

2023年10月7日，哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊，引發加沙戰爭，造成大量傷亡。這對協議的持久性形成挑戰。此後，以色列總理內塔尼亞胡及其右翼聯合政府加大了對“兩國方案”的拒絕力度。

與此同時，以色列在多個戰線上作戰。它在黎巴嫩與真主黨交火。真主黨被美國、德國和一些阿拉伯國家列為恐怖組織。以色列還在敘利亞持續進行軍事行動，並與也門胡塞武裝交火。胡塞武裝為了聲援哈馬斯，攻擊紅海的國際航運並襲擊以色列境內目標。

海灣和阿拉伯半島問題分析人士艾米麗·塔西納托（Emily Tasinato）對德國之聲表示，這些協議最初的目的不僅是加強與美國的聯系，也在於遏制伊朗在該地區的影響力。

“五年後，局勢似乎發生了逆轉。”塔西納托指出，“伊朗愈發脆弱，軍事力量不振，其地區影響力也在萎縮。盡管伊朗與海灣阿拉伯國家的關系依然充滿不信任，但現在越來越像是以色列在充當‘麻煩制造者’。”

2025年9月9日，據報道以色列針對卡塔爾多哈發動無人機襲擊，目標是居住在此地的哈馬斯領導人。襲擊造成五名低級別的哈馬斯官員和一名當地安保官員死亡。

總部設在倫敦的英國皇家聯合軍種國防研究所高級研究員布爾庫·奧茲切利克（Burcu Ozcelik）對德國之聲表示：“隨著以色列在多哈發動襲擊……我們已進入未知領域。”

她說：“阿聯酋和巴林面臨壓力，不得不為自己作為協議簽署國的身份辯護。他們一定會埋怨以色列官員，把他們置於如此尷尬的位置。”

襲擊發生後，阿聯酋以安全為由，禁止以色列防務企業參加迪拜航展。阿聯酋官員也批評以色列計劃吞並約旦河西岸大片地區，並警告這可能危及雙邊關系，以及美國擴展協議的努力。盡管如此，塔西納托認為阿聯酋完全退出協議的可能性不大。

《亞伯拉罕協議》在加沙重建中的作用

盡管面臨挑戰，以色列智庫“米斯加夫國家安全研究所”執行主任弗雷德曼仍強調，《亞伯拉罕協議》“已經展現出韌性”。自2023年10月沖突之前起，以色列與阿聯酋、摩洛哥、巴林、埃及和約旦的貿易都顯著增長。

“我們可以確定，《亞伯拉罕協議》將會存續，而且展現出韌性。”弗雷德曼指出。

“如果你比較2024年和2023年（在2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列並引發加沙戰爭之前）的數據，以色列與阿聯酋的貿易增長了10%，與摩洛哥增長了40%，與巴林增長了843%，與埃及增長了31%，與約旦增長了7%。”他說。

弗雷德曼指出，2025年上半年，與摩洛哥、埃及和約旦的貿易繼續攀升，而與阿聯酋的貿易則回到2023年的水平。他還認為，《亞伯拉罕協議》在加沙重建中具有關鍵優勢。“無論是特朗普的海邊度假村方案，還是埃及的重建計劃，大量物資都會經過以色列，這需要密切協調。”他說。

不過，自協議在五年前簽署以來，沒有新的阿拉伯國家加入。盡管美國總統特朗普推動與沙特、黎巴嫩和敘利亞達成協議，但始終未能實現。

“在特朗普的第二個任期內，盡管白宮極為自信，認為在合適的激勵和壓力下協議會擴大，但現實遠未達到預期。”英國皇家聯合軍種國防研究所的奧茲切利克說。

在她看來，以色列現任政府的政策不僅可能削弱，還可能侵蝕特朗普辛苦取得的外交成果。“面對以色列日益升級的軍事化，以及‘兩國方案’被窒息，擴大協議難以想象。”她對德國之聲表示，並說：“對於任何阿拉伯國家來說，加入《亞伯拉罕協議》的代價已經呈指數級上升。”

