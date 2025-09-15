自民黨總裁選舉 小泉進次郎擬找加藤勝信爭取黨員票

根據消息人士透露，計劃參選日本自民黨總裁（黨主席）的農林水產大臣小泉進次郎陣營，預計將由財務大臣加藤勝信出任選舉對策本部長，希望在政策上強化「保守色彩」，藉此爭取去年總裁選舉較弱的黨員票支持。

產經新聞報導，小泉進次郎在去年總裁選舉的9名候選人中名列第3，陣營內部認為，他當時提出「選擇性夫婦別姓制度」與「檢討解僱規則」等政策，導致黨員票支持度未能上升。

小泉周邊人士指出，加藤勝信作為保守派中的關鍵人物，加入小泉陣營將成為一大助力。

加藤勝信是2012年前首相安倍晉三重返首相大位的重要基本盤、保守派議員聯盟「創生日本」成員，曾擔任厚生勞動大臣、拉致問題（日本人遭北韓綁架事件）擔當大臣、以及自民黨憲法修正實現本部事務總長等黨政要職。

加藤去年也參選自民黨總裁，但這次選擇不參加。他曾在安倍晉三、菅義偉政權時，合計擔任約4年的官房長官與副官房長官。小泉如果啟用加藤，將能展現他意圖繼承保守路線的態度。

小泉預計在本週後半召開記者會，正式發表參選政見。他向周邊人士表示，「這次選舉與上次完全不同，為了治療黨內對立造成的傷痕，政見將會走王道路線」，因此預料將會進一步強化保守色彩。

總裁選舉通常每3年一次，任期3年，得連選3任。石破茂去年9月就任總裁，任期原本可做到2027年9月，但是他率領自民黨在去年10月的眾議院大選、今年6月的東京都議員選舉、7月的參議院大選皆失利。石破茂7日宣布辭職，為敗選負責。

自民黨總裁選舉將採國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式，將於22日公告、10月4日投開票，勝負預料將受到黨員票影響。

由於自民黨在全國有超過100萬名黨員，想在短時間內爭取支持並不容易，因此預料知名度較高的前經濟安全保障大臣高市早苗，以及小泉進次郎將具有優勢。

目前自民黨前幹事長茂木敏充、前經濟安保大臣小林鷹之已經表態參選，官房長官林芳正以及高市、小泉也都準備參選，5名候選人態勢大致底定。

黨員票將透過郵寄方式進行，地方黨部的開票結果彙整到黨本部，並依照得票數，將按照比例方式（採用漢狄法，d'Hondt method）分配給各候選人。由於黨員票公布結果比議員投票更早，因此可能影響議員的投票判斷。

去年的總裁選舉中，高市早苗在黨員票拿下最高的109票，以1票之差領先石破茂。小泉則以61票居第3，接著依序是林芳正的27票、小林鷹之的19票，以及茂木敏充的13票。

高市早苗的黨內基本盤並不穩固，保守立場在議員間評價不一，因此她的基本戰略是保住黨員票。自從上次總裁選舉落敗以來，她勤跑基層，並在東京都議會選舉、參議院選舉積極助選。她身邊議員強調，「凡是被邀請的地方，她幾乎都去了」。

另外，小泉則因為因應稻米價格高漲問題，曝光度大增。陣營議員對此相當有信心，表示「他完全不需要和其他人競爭知名度」。然而另一方面，因為他的政策轉向鼓勵稻米增產，引發基本盤農民的不安。小泉在上次選舉走改革路線導致支持度下滑，這次能否展現他的「穩定感」將成為關鍵。

在多家日媒民調中，高市與小泉目前人氣不相上下，另外3人呈現落後。不過，黨內資深議員表示，「只要有失言或其他狀況，黨員票就會立刻流動」，目前情勢尚不明朗。