點名陸言行不一！澤倫斯基控「未展現停戰誠意」 張開雙臂高調歡迎普亭

烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，中國具備影響俄羅斯參與和平談判的能力，但觀察目前局勢，中方似乎缺乏真正終止戰爭的意願，反而以高規格接待俄羅斯總統普亭。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日在基輔出席年度雅爾達歐洲戰略（Yalta European Strategy）峰會時致詞指出，中國雖對外宣稱支持停火，反對戰事升級，但實際行動卻與言論不符。他說：「中國打着停火旗號，又稱不要擴大戰事，但普亭（Vladimir Putin）並不為所動。中方卻張開雙臂歡迎普亭，雙方更就某些『重要』長壽議題展開對話。」

根據報導，中俄領袖近期於中國舉行的九三閱兵活動中會晤，北韓領導人金正恩與印度總理莫迪（Narendra Modi）也一同出席。現場一段有關普亭與中國領導人習近平談及器官移植及長壽技術的對話被現場麥克風意外錄下，引發國際關注。

澤倫斯基指出，普亭不信任歐洲與美國，轉而深化與中國、伊朗及北韓等國的戰略合作。他表示，目前俄羅斯在原物料出口與政治層面均高度依賴中國，雙方關係密切且難以脫離。他認為，儘管如此，西方國家仍須尋找策略，以透過中國影響俄羅斯終止戰爭。

此外，澤倫斯基也提到，美國在制衡俄羅斯方面仍具有一定影響力。他指出，當多個西方國際組織如聯合國（UN）、北約（NATO）、國際貨幣基金（IMF）派員訪問烏克蘭期間，空襲警報時有發生，唯獨美方代表來訪時，俄軍未曾發動大型攻擊。

他指向出席峰會的美國特使凱洛格（KeithKellogg）為例，形容其來訪如同「美製愛國者防空系統」般受到歡迎，「每次你到訪時大家都這樣說，當你在基輔，凱洛格，基輔的人民終於可以好好睡覺。」

澤倫斯基認為美方與俄羅斯之間存在某種程度的溝通機制，舉例透露過去曾有中國代表團訪俄時，中方向烏克蘭遞交便條，要求烏方在其訪俄期間避免使用長程武器，顯示西方能在類似管道上與中國合作，或可促成有條件的停火。

根據歐洲專門研究中國的智庫墨卡托中國研究所（MERICS）數據指出，自2022年俄烏戰爭爆發以來，俄中雙邊貿易持續升溫，並於2024年底創下新高。統計顯示，在今年7月，中國自俄羅斯進口總值達90億美元（約新台幣2720億元），主要為能源產品；出口則達100億美元（約新台幣3022億元），主要是汽車與電子零組件等工業產品。