中央社／ 馬德里15日綜合外電報導
大批親巴勒斯坦示威人士湧上環西自由車賽道。(歐新社)
環西自由車賽（Vuelta a Espana）原訂在馬德里進行最後一站，因大批親巴勒斯坦示威人士湧上賽道而被迫取消。西班牙總理桑傑士今天再次對親巴民眾表示「深感敬佩」。

法新社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）也說，只要以色列在加薩地區「的暴行持續進行」，以國就應該被禁止參加國際運動賽事，就像俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國代表隊受到處罰一樣。

儘管桑傑士遭主要在野黨人民黨（Popular Party，PP）猛烈批評，他仍堅持自身立場，以支持巴勒斯坦的歐洲國家領袖自居。

隸屬執政黨社會勞工黨（PSOE）的桑傑士說道：「我們的立場清楚明確：只要暴行持續發生，無論是俄羅斯或者以色列，都不該參加任何國際賽事。」

昨天約10萬名親巴示威人士湧入環西自由車賽最後一站。賽事原訂於首都馬德里（Madrid）市區繞行數圈後結束，最後在距離終點約60公里處提前中止。

本屆賽事已有多站因抗議行動被迫縮短，矛頭集中在以色列職業車隊（Israel-Premier Tech）的參賽資格。

人民黨黨魁費霍（Alberto Nunez Feijoo）昨天在社群平台X發文說：「政府容許甚至促使環西自行車賽無法完賽，這麼丟臉的國際事件透過電視在全球轉播。」

抗議活動已使本屆賽事數度出現緊張，甚至發生摔車等意外。

儘管當局為馬德里最後的決賽圈加強了維安措施，最終仍未能阻止賽事被取消。示威者現場高喊「這不是戰爭，是種族滅絕」及「不要再殺無辜孩童」。

桑傑士曾於賽前公開表示，大規模親巴示威讓他感到「驕傲」。西國左翼政府多名閣員也曾公開支持巴勒斯坦運動。

馬德里 以色列 巴勒斯坦

歐盟與美達成貿易協議 成員國反應不一

點名陸言行不一！澤倫斯基控「未展現停戰誠意」 張開雙臂高調歡迎普亭

烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，中國具備影響俄羅斯參與和平談判的能力，但觀察目前局勢，中方似乎缺乏真正終止戰爭的意願，反而以...

親巴勒斯坦民眾中斷環西自由車決賽 西班牙總理稱深感敬佩

環西自由車賽（Vuelta a Espana）原訂在馬德里進行最後一站，因大批親巴勒斯坦示威人士湧上賽道而被迫取消。西班...

白俄羅斯與俄國聯合軍演 美軍官意外現身觀摩

美國軍官今天出人意料地訪問白俄羅斯，觀摩白俄羅斯與俄國的聯合軍事演習。白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khreni...

美國史上首位！川普將兩度赴英進行國是訪問 王室高規格接待

美國福斯新聞網報導，美國總統川普和第一夫人梅蘭妮雅17日至19日將訪問英國，川普將成為首位兩度受邀對英國進行國是訪問的美...

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

美國總統川普夫婦將於明天晚間抵達英國展開第2次國是訪問，川普成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統，這是英國國王查爾斯三...

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：斯洛伐克總理費佐極端化之路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

