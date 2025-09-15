菲律賓防洪弊案引民憤 民團號召大示威重現人民力量

快訊

中央社／ 馬尼拉15日專電

菲律賓防洪工程貪污醜聞引爆民憤，民間團體今天宣布將於21日發動萬人大示威，重現「人民力量」，未來將如何牽動政局引發關注。

9月21日的反貪大示威將先分別在乙沙大道（EDSA）和馬尼拉黎薩公園（Rizal Park）舉行，預料會有上萬人參加，之後會在乙沙大道合流，壯大聲勢。

天主教主教巴加弗洛（Colin Bagaforo）引述國會調查說，承包商取得的工程款僅4成用於施工，其餘流入政商官員私囊，導致工程偷工減料、民眾受災。

他痛批貪污者「生活奢糜、毫不遮掩」，而民眾卻屢因颱風水患家園被毀。

這場示威的時間與地點具有特別意義。9月21日是菲律賓前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）於1972年宣布戒嚴的日子，而乙沙大道則是1986年與2001年兩次「人民力量革命」的發起地，1986年還導致老馬可仕倒台。

菲律賓軍方已自12日起進入「紅色警戒」狀態，防範動亂及軍變。群眾怒火是否會延燒為第3次「人民力量革命」，引起關注。

眾議員山達納（Perci Cendaña）在記者會上警告，民憤已達「沸點」，隨時會以「各種形式」爆發，但他同時呼籲民眾以和平、具建設性的方式反貪。

貪污肆無忌憚，大學生與民團連日來已在多處抗議，要求嚴懲貪官、追回贓款並提升政府透明度。今天下午，菲律賓理工大學（Polytechnic University of thePhilippines）百餘名學生也在校門口示威，要求將公帑投入教育，而非中飽私囊。

菲律賓7月間連遭數場颱風侵襲，多處發生水患、災情慘重。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）7月底親自揭發許多防洪工程品質低劣，有些甚至是「幽靈工程」，下令相關部門進行調查。

在後續參議院聽證會中，15家承包商包攬政府2成防洪工程、取走約1000億披索（約新台幣529億元）工程經費的情事，攤開在民眾眼前；其中一對承包商夫婦坐擁80輛汽車，其他承包商的子女在社群網站炫富，民憤終於全面爆發。

小馬可仕今天在總統府宣布成立獨立專門小組，追查過去10年間的公共工程弊案，並強調在反貪事務上與人民站在一起。

相關新聞

點名陸言行不一！澤倫斯基控「未展現停戰誠意」 張開雙臂高調歡迎普亭

烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，中國具備影響俄羅斯參與和平談判的能力，但觀察目前局勢，中方似乎缺乏真正終止戰爭的意願，反而以...

親巴勒斯坦民眾中斷環西自由車決賽 西班牙總理稱深感敬佩

環西自由車賽（Vuelta a Espana）原訂在馬德里進行最後一站，因大批親巴勒斯坦示威人士湧上賽道而被迫取消。西班...

白俄羅斯與俄國聯合軍演 美軍官意外現身觀摩

美國軍官今天出人意料地訪問白俄羅斯，觀摩白俄羅斯與俄國的聯合軍事演習。白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khreni...

美國史上首位！川普將兩度赴英進行國是訪問 王室高規格接待

美國福斯新聞網報導，美國總統川普和第一夫人梅蘭妮雅17日至19日將訪問英國，川普將成為首位兩度受邀對英國進行國是訪問的美...

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

美國總統川普夫婦將於明天晚間抵達英國展開第2次國是訪問，川普成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統，這是英國國王查爾斯三...

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：斯洛伐克總理費佐極端化之路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

