英國撤銷兩中國間諜案指控 檢方：證據不足無法起訴

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

英國檢方今天表示，不再起訴兩名涉嫌為中國從事間諜活動的英籍男子，包括曾任英國國會議員助理的前研究員，稱因證據不足，無法繼續審理此案。

路透社報導，遭警方起訴的30歲前研究員凱希（Christopher Cash）及33歲的貝瑞（ChristopherBerry）皆為英國公民。兩人原訂下月接受審判，均否認所有罪名。

負責本案的檢察官李特（Tom Little）在又稱老貝里法院的倫敦中央刑事法院（Old Bailey Court）表示，檢方審查後認為本案未達證據門檻，因此決定撤回起訴。他指出：「我們無法繼續予以起訴。」

英國政府對於無法起訴兩名被告表達遺憾。

兩名被告最初遭指控涉嫌向中國人員提供敏感資訊，違反政府機密法（Official Secrets Act）。

凱希的律師馬爾霍蘭（James Mulholland）說，凱希曾任職於國會中國研究小組（China ResearchGroup），他強調委託人完全無辜，不應遭逮捕，更不應被起訴。

凱希於庭外表示，雖然對司法最終還他清白感到欣慰，但過去兩年半對他及家人而言堪稱「噩夢」。他也希望社會能從此案吸取教訓。

兩名被告於2023年3月首次遭逮捕，2024年4月遭正式起訴。檢方指控他們於2021年12月至2023年2月間提供損及國家利益的訊息，涉嫌違反政府機密法。

據「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，凱希被捕時任保守黨議員克恩斯（Alicia Kearns）辦公室國會研究員，克恩斯當時為國會外交事務委員會主席。

根據檢方說明，兩名被告私交甚篤。貝瑞自2015年起據稱曾在中國擔任多項職務。檢方並指稱兩人涉嫌將具政治敏感資訊提供給中國情報人員，但未細列具體證據說明。

本案是近期英國多起涉及中國間諜指控案件之一，顯示相關國安議題備受關注。

英國政府過去曾警告，中國情報單位積極試圖滲透英國政界、防務與商業領域，以蒐集機密資料。

英國內政部聲明指出：「考量指控的嚴重性，無法讓被告接受審判令人失望。」並強調，撤案決定由檢方獨立作出，與政府立場無關。

內政部強調，政府將持續運用各項措施及權限，防範境外勢力從事惡意活動。

中國政府多次否認相關指控，表示針對貝瑞與凱希的說法純屬捏造，批評西方國家「惡意中傷」。

中國駐英國大使館尚未對此發表最新評論。

