英國撤銷兩中國間諜案指控 檢方：證據不足無法起訴
英國檢方今天表示，不再起訴兩名涉嫌為中國從事間諜活動的英籍男子，包括曾任英國國會議員助理的前研究員，稱因證據不足，無法繼續審理此案。
路透社報導，遭警方起訴的30歲前研究員凱希（Christopher Cash）及33歲的貝瑞（ChristopherBerry）皆為英國公民。兩人原訂下月接受審判，均否認所有罪名。
負責本案的檢察官李特（Tom Little）在又稱老貝里法院的倫敦中央刑事法院（Old Bailey Court）表示，檢方審查後認為本案未達證據門檻，因此決定撤回起訴。他指出：「我們無法繼續予以起訴。」
英國政府對於無法起訴兩名被告表達遺憾。
兩名被告最初遭指控涉嫌向中國人員提供敏感資訊，違反政府機密法（Official Secrets Act）。
凱希的律師馬爾霍蘭（James Mulholland）說，凱希曾任職於國會中國研究小組（China ResearchGroup），他強調委託人完全無辜，不應遭逮捕，更不應被起訴。
凱希於庭外表示，雖然對司法最終還他清白感到欣慰，但過去兩年半對他及家人而言堪稱「噩夢」。他也希望社會能從此案吸取教訓。
兩名被告於2023年3月首次遭逮捕，2024年4月遭正式起訴。檢方指控他們於2021年12月至2023年2月間提供損及國家利益的訊息，涉嫌違反政府機密法。
據「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，凱希被捕時任保守黨議員克恩斯（Alicia Kearns）辦公室國會研究員，克恩斯當時為國會外交事務委員會主席。
根據檢方說明，兩名被告私交甚篤。貝瑞自2015年起據稱曾在中國擔任多項職務。檢方並指稱兩人涉嫌將具政治敏感資訊提供給中國情報人員，但未細列具體證據說明。
本案是近期英國多起涉及中國間諜指控案件之一，顯示相關國安議題備受關注。
英國政府過去曾警告，中國情報單位積極試圖滲透英國政界、防務與商業領域，以蒐集機密資料。
英國內政部聲明指出：「考量指控的嚴重性，無法讓被告接受審判令人失望。」並強調，撤案決定由檢方獨立作出，與政府立場無關。
內政部強調，政府將持續運用各項措施及權限，防範境外勢力從事惡意活動。
中國政府多次否認相關指控，表示針對貝瑞與凱希的說法純屬捏造，批評西方國家「惡意中傷」。
中國駐英國大使館尚未對此發表最新評論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言