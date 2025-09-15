白俄羅斯與俄國聯合軍演 美軍官意外現身觀摩

美國軍官今天出人意料地訪問白俄羅斯，觀摩白俄羅斯與俄國的聯合軍事演習。白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）表示，美國軍官可以「隨意觀察任何感興趣的內容」。

路透社報導，白俄羅斯與俄國12日在兩國訓練場地展開代號「西部2025」（Zapad-2025）聯合軍事演習，正值與北約（NATO）緊張局勢升高之際。兩天前，波蘭擊落了闖入其領空的俄國無人機。

白俄羅斯國防部表示，美國軍官的出席是一次驚喜安排。國防部在聲明中說：「誰會想到，另一個「西部2025」演習的早晨，竟會這樣開始？」

聲明還提到，美方軍官與包括土耳其、匈牙利在內的另外22個國家代表一同到場。國防部還公布影片，顯示兩名穿制服的美國軍官感謝赫瑞寧邀請並與其握手。

赫瑞寧對兩名美國軍官說：「我們將展示任何你們感興趣的東西。無論你們想看什麼，都可以去看看，和人交流。」美國軍官未接受記者採訪。

美國軍官的出席被視為華盛頓與白俄羅斯關係升溫的最新跡象。白俄羅斯是俄國的親密盟友，自2022年2月起允許莫斯科使用其領土向烏克蘭派遣數以萬計部隊。

美國總統川普的代表科爾（John Coale）上週曾前往明斯克（Minsk），與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會談。盧卡申科同意釋放52名囚犯，包括記者與政治反對派人士。作為交換，美方同意有限制地鬆綁針對白俄羅斯國家航空公司白俄羅斯航空（Belavia）的制裁，允許其提供服務並採購包括波音飛機在內的零部件。

科爾表示，川普希望近期重新開放美國駐白俄羅斯大使館、恢復雙邊關係，並重振經貿往來。

川普一直試圖促成烏克蘭戰爭的結束，他正積極培養與盧卡申科的密切關係。上週川普透過科爾向盧卡申科轉交一封友好的親筆簽名信件。盧卡申科經常與俄國總統普丁（Vladimir Putin）舉行會談。