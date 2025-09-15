抗中影響力 澳洲、巴布亞紐幾內亞將簽歷史性防務協議

快訊

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，預計本週與巴布亞紐幾內亞簽署的防務協議，將納入巴布亞紐幾內亞國民加入澳洲國防軍的相關規畫。此協議被外界視為澳洲試圖加強區域安全、回應中國在太平洋地區影響力的最新舉措。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）預計於17日在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港（Port Moresby）共同簽署這份防務協議，適逢巴布亞紐幾內亞獨立50週年紀念活動。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，此協議具「歷史性」意義。

馬勒斯指出，自2024年以來，澳洲已開放紐西蘭、加拿大、英國和美國國民申請加入澳洲國防軍（ADF）。

他接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，澳洲將持續重視太平洋地區的安全合作。

他說，與巴布亞紐幾內亞簽署的協議正是在考量區域合作需求下推動。

馬勒斯補充，目前雙方仍需進一步協商細節，但澳洲確實有意探索讓巴布亞紐幾內亞國民成為國防軍成員的可行機制。

此次防務協議是在雙方2023年簽署全面安全協議的基礎上進一步深化合作。

據澳洲媒體報導，協議規劃讓巴布亞紐幾內亞國民以與其他國家成員等同的待遇加入澳洲國防軍，並可能開啟取得澳洲公民資格的相關途徑。

巴布亞紐幾內亞國防部長約瑟夫（Billy Joseph）則認為，該協議有助於促進地區安全。

他表示，巴布亞紐幾內亞的安全與澳洲密不可分。

巴布亞紐幾內亞是美拉尼西亞（Melanesia）地區面積及人口最多的國家，距離澳洲最北端不到200公里。

根據已知資料，中國過去十年承諾在太平洋島國投入大量資金，協助興建醫院、體育場館和道路等基礎設施。

中國的援助似乎正取得回報。

所羅門群島、吉里巴斯和諾魯近年相繼與台灣斷交，與中國建交，影響地區外交格局。

澳洲近期積極強化與南太平洋地區各國的合作與安全協議，作為回應區域地緣政治變動的措施。

艾班尼斯日前曾與萬那杜討論深化雙邊關係的安全與發展協議。

不過，因萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）擔心協議內容可能影響該國從其他國家獲取關鍵基礎建設資金，簽署時程已延後，雙方尚待繼續協商。

