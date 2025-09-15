美國史上首位！川普將兩度赴英進行國是訪問 王室高規格接待

快訊

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普（右）2019年6月在美國駐英大使官邸向當時還是王儲的英王查理三世（左）敬酒。美聯社
美國總統川普（右）2019年6月在美國駐英大使官邸向當時還是王儲的英王查理三世（左）敬酒。美聯社

美國福斯新聞網報導，美國總統川普和第一夫人梅蘭妮雅17日至19日將訪問英國，川普將成為首位兩度受邀對英國進行國是訪問的美國總統。英國國王查理三世將在溫莎城堡接待川普伉儷。

法國電視台法蘭西24小時報導，傳統上，美國總統第二任期不會對英國進行國是訪問，而是受邀與英國君主共進下午茶或午餐。美國前總統歐巴馬和布希都是如此。

英國王儲威廉王子和夫人凱特將迎接川普伉儷，陪同他們拜會英王查理和王后卡蜜拉。溫莎城堡東草坪將鳴放禮炮歡迎川普，隨後川普伉儷將和查理、卡蜜拉及威廉夫婦一起乘坐馬車穿過溫莎莊園，前往溫莎城堡。

專門記錄英國王室歷史和新聞的雜誌「陛下」（Majesty）主編英格麗．席維德（Ingrid Seward）表示：「查理會盡可能召集王室成員和川普伉儷共進午餐，大多數王室成員將出席。」

午餐後，川普將前往溫莎城堡的聖喬治教堂，向女王伊麗莎白二世陵墓獻上花圈。英美兩國F-35戰機和英國空軍特技飛行隊「紅箭」也會進行飛行表演。

川普上次對英國進行國是訪問是在2019年，當時由女王伊麗莎白二世接待。17日晚間於溫莎城堡舉行的盛大國宴將是這次國是訪問的亮點之一，通常有約150名名人作為嘉賓受邀出席。

席維德表示：「這次特別的國是訪問意義非凡。大家都稱這是君主制的『軟實力』。查理不能做任何和政治有關的事，說任何與政治有關的話，因為這是英國憲法規定。他是國家元首，是君主，但他不能涉入政治。不過，這次國是訪問加強了英美兩國關係，這是所有人期待的。」

席維德說：「英國王室對此尤為期待。川普對英國王室讚不絕口，已故伊麗莎白女王也覺得川普非常風趣，她喜歡他。國是訪問還沒開始，就瀰漫著美好的氛圍。」

英國女王伊麗莎白二世（左）2019年6月在英國朴茨茅斯出席諾曼第登陸75周年紀念活動，和美國總統川普（右）交談。路透
英國女王伊麗莎白二世（左）2019年6月在英國朴茨茅斯出席諾曼第登陸75周年紀念活動，和美國總統川普（右）交談。路透

