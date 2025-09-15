斯洛伐克媒體專訪李南陽：台灣不應被國際社會排除

斯洛伐克主流媒體「真理報」（Pravda）13日刊登專訪駐斯洛伐克代表李南陽報導，內容涵蓋台灣的國際參與立場及台斯半導體合作，顯示當地社會對台灣角色的關注持續升溫。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽表示，台灣雖長期被排除在聯合國體系之外，仍以民主、自由與人權價值積極參與國際事務，特別在印太與台海和平穩定上發揮關鍵作用。台灣生產全球9成先進半導體，逾7成輸歐貨物需經過台灣海峽，任何干擾都可能引發「蝴蝶效應」，衝擊全球供應鏈。

李南陽表示，過去台灣曾受美日援助，如今則願以行動回饋國際，並將歐盟投資列為優先方向，尤其深化與中東歐的合作。

他指出，台灣不僅是印太的民主前線，也是全球產業鏈不可或缺的一環。台灣與斯洛伐克目前正推動一項4年期的半導體計畫，已協助培訓近80名斯洛伐克學生，為當地創新發展奠定基礎。

談及中國投資，李南陽強調，斯洛伐克與台灣及中國的關係是「平行線」而非「三角形」，兩者並不衝突。不同的是，台灣的合作著重長遠能力建構與技術創新，這是其他外資少見的特色。

在全球安全方面，李南陽指出，台灣雖然面積不大，卻是守護自由與和平的重要民主力量，並與美國、日本、澳洲及菲律賓等國緊密合作，共同維護區域穩定，對歐洲的安全與繁榮同樣重要。

他並提到，台灣積極推動參與國際民航組織（ICAO），因「航空安全無國界」。台北飛航情報區是東亞最繁忙的航路之一，每年處理數千萬國際旅客，但在中國打壓下無法參與ICAO，部分空域甚至被劃作軍演，對航安構成風險。

李南陽呼籲，國際社會應讓台灣有意義地參與各項國際組織，以確保「安全天空、永續未來」。他強調，台灣將持續以民主價值、和平合作與務實行動，向世界展現可靠的夥伴角色。