快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

斯洛伐克媒體專訪李南陽：台灣不應被國際社會排除

中央社／ 布拉格15日專電

斯洛伐克主流媒體「真理報」（Pravda）13日刊登專訪駐斯洛伐克代表李南陽報導，內容涵蓋台灣的國際參與立場及台斯半導體合作，顯示當地社會對台灣角色的關注持續升溫。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽表示，台灣雖長期被排除在聯合國體系之外，仍以民主、自由與人權價值積極參與國際事務，特別在印太與台海和平穩定上發揮關鍵作用。台灣生產全球9成先進半導體，逾7成輸歐貨物需經過台灣海峽，任何干擾都可能引發「蝴蝶效應」，衝擊全球供應鏈。

李南陽表示，過去台灣曾受美日援助，如今則願以行動回饋國際，並將歐盟投資列為優先方向，尤其深化與中東歐的合作。

他指出，台灣不僅是印太的民主前線，也是全球產業鏈不可或缺的一環。台灣與斯洛伐克目前正推動一項4年期的半導體計畫，已協助培訓近80名斯洛伐克學生，為當地創新發展奠定基礎。

談及中國投資，李南陽強調，斯洛伐克與台灣及中國的關係是「平行線」而非「三角形」，兩者並不衝突。不同的是，台灣的合作著重長遠能力建構與技術創新，這是其他外資少見的特色。

在全球安全方面，李南陽指出，台灣雖然面積不大，卻是守護自由與和平的重要民主力量，並與美國、日本、澳洲及菲律賓等國緊密合作，共同維護區域穩定，對歐洲的安全與繁榮同樣重要。

他並提到，台灣積極推動參與國際民航組織（ICAO），因「航空安全無國界」。台北飛航情報區是東亞最繁忙的航路之一，每年處理數千萬國際旅客，但在中國打壓下無法參與ICAO，部分空域甚至被劃作軍演，對航安構成風險。

李南陽呼籲，國際社會應讓台灣有意義地參與各項國際組織，以確保「安全天空、永續未來」。他強調，台灣將持續以民主價值、和平合作與務實行動，向世界展現可靠的夥伴角色。

印太 半導體 斯洛伐克

延伸閱讀

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：親俄的斯洛伐克總理費佐，如何侵蝕民主根基？

TikTok不賣就禁成美中協議試金石 川普放話「看中國要怎麼做」

與AIT口徑一致 美國務院：二戰文件未決台灣最終政治地位

卡達籲拒雙重標準 緊急峰會擬對以色列追究責任

相關新聞

美國史上首位！川普將兩度赴英進行國是訪問 王室高規格接待

美國福斯新聞網報導，美國總統川普和第一夫人梅蘭妮雅17日至19日將訪問英國，川普將成為首位兩度受邀對英國進行國是訪問的美...

美中馬德里談判第2天 貝森特：接近與中國就TikTok達成協議

美國財政部長貝森特14日起在西班牙馬德里與中國大陸代表團舉行4個月以來第4輪貿易會談。路透報導，他15日在第2天會談前說...

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

美國總統川普夫婦將於明天晚間抵達英國展開第2次國是訪問，川普成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統，這是英國國王查爾斯三...

美中經貿磋商再啟 民主黨促川普對抗大陸產能過剩

美中在西班牙展開新一輪經貿磋商之際，美國民主黨力促川普政府向中國施壓，以限制其「結構性生產過剩」。民主黨的這項主張，實質...

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：斯洛伐克總理費佐極端化之路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

內唐亞胡稱消滅哈瑪斯領袖止戰 國人嗆「總理才是最大障礙」

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。