聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國財政部長貝森特15日在西班牙馬德里受訪。路透
美國財政部長貝森特14日起在西班牙馬德里與中國大陸代表團舉行4個月以來第4輪貿易會談。路透報導，他15日在第2天會談前說，美國接近與中方就短影音平台TikTok達成協議。他也說，若未就TikTok達成協議，也不會影響美中關係；兩國關係「非常好」，正處於最高層級。

貝森特並說，雙方在技術細節上已有很好進展，但在其他議題上達成協議將具挑戰性，中方對口官員帶來非常咄咄逼人的要求，「我們會看看我們目前是否能達到目標。我們不會願意為了一個社群媒體APP犧牲國家安全」。

貝森特也說，延長TikTok與母公司的分拆期限，將很大程度取決於15日會談如何進展。

與貝森特一同受訪的美國貿易代表葛里爾說，儘管TikTok問題解決，此事可能取決於在其他議題達成協議；中方將眾多議題，視為潛在TikTok協議不可或缺的部分，無論是關稅或這幾年採取的其他措施，但美國不能為了試圖解決TikTok問題，就這麼撤銷過去一切措施。

美國去年通過法律原本要求TikTok的中國的母公司「字節跳動」最晚1月19日前出售TikTok在美資產，否則必須停止在美營運，但川普1月20日回任後已3度延長該項「不賣就禁」禁令的寬限期，目前期限到17日。路透14日已引述消息人士指出，川普政府預計又一次延期。

相關新聞

美中馬德里談判第2天 貝森特：接近與中國就TikTok達成協議

美國財政部長貝森特14日起在西班牙馬德里與中國大陸代表團舉行4個月以來第4輪貿易會談。路透報導，他15日在第2天會談前說...

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

美國總統川普夫婦將於明天晚間抵達英國展開第2次國是訪問，川普成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統，這是英國國王查爾斯三...

美中經貿磋商再啟 民主黨促川普對抗大陸產能過剩

美中在西班牙展開新一輪經貿磋商之際，美國民主黨力促川普政府向中國施壓，以限制其「結構性生產過剩」。民主黨的這項主張，實質...

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：斯洛伐克總理費佐極端化之路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

內唐亞胡稱消滅哈瑪斯領袖止戰 國人嗆「總理才是最大障礙」

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑。

挺巴勒斯坦 柏林萬人集會 馬德里環西自由車賽被迫取消

德國首都柏林13日有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求以色列結束「...

