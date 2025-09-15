安卡拉法院重大裁定前 專家：考驗土耳其政治平衡

土耳其主要反對黨正面臨空前司法打壓，法院今天可能裁定該黨現任黨魁的選舉無效，進一步衝擊反對陣營領導地位。專家認為，這是土國民主與專制之間脆弱平衡的重要考驗。

路透社報導，土耳其首都安卡拉（Ankara）一座法院將於今天裁定，是否以程序違規為由，宣告主要反對黨共和人民黨（CHP）2023年黨代表大會無效。

若裁定無效，現任黨魁歐澤（Ozgur Ozel）將喪失職位，反對派領導地位與權威將再次遭削弱，也將使其進一步陷入混亂與內鬥，反而有助提高總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）延長執政的機會。

過去數月，數以百計共和人民黨員遭到貪腐和恐怖主義相關指控而羈押候審，其中最受矚目正是被視為艾爾段頭號政敵的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（EkremImamoglu）。以中間派自居的共和人民黨否認這些指控。

在法院裁定前夕，土耳其股匯債市同步下挫。土國市場在伊瑪莫魯於3月遭拘捕時一度重挫，凸顯外界對該國法治環境存疑。

若法院宣布共和人民黨黨代表大會無效、使歐澤下台，法院可能指派1名監管人暫代該黨黨主席，或使前黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）重掌大權。基里達歐魯於2023年大選敗給艾爾段後，黨內聲勢重挫。

據報導，法院也可能駁回這起案件或者延後裁決。