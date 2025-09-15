快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

安卡拉法院重大裁定前 專家：考驗土耳其政治平衡

中央社／ 安卡拉15日綜合外電報導

土耳其主要反對黨正面臨空前司法打壓，法院今天可能裁定該黨現任黨魁的選舉無效，進一步衝擊反對陣營領導地位。專家認為，這是土國民主與專制之間脆弱平衡的重要考驗。

路透社報導，土耳其首都安卡拉（Ankara）一座法院將於今天裁定，是否以程序違規為由，宣告主要反對黨共和人民黨（CHP）2023年黨代表大會無效。

若裁定無效，現任黨魁歐澤（Ozgur Ozel）將喪失職位，反對派領導地位與權威將再次遭削弱，也將使其進一步陷入混亂與內鬥，反而有助提高總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）延長執政的機會。

過去數月，數以百計共和人民黨員遭到貪腐和恐怖主義相關指控而羈押候審，其中最受矚目正是被視為艾爾段頭號政敵的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（EkremImamoglu）。以中間派自居的共和人民黨否認這些指控。

在法院裁定前夕，土耳其股匯債市同步下挫。土國市場在伊瑪莫魯於3月遭拘捕時一度重挫，凸顯外界對該國法治環境存疑。

若法院宣布共和人民黨黨代表大會無效、使歐澤下台，法院可能指派1名監管人暫代該黨黨主席，或使前黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）重掌大權。基里達歐魯於2023年大選敗給艾爾段後，黨內聲勢重挫。

據報導，法院也可能駁回這起案件或者延後裁決。

艾爾段 土耳其 黨代表

延伸閱讀

0050、006208該存哪個好？專家建議「兩個都存」：最大程度免繳二代健保

歐錦賽／德國剋土耳其睽違32年再奪冠 隊長施羅德獲選MVP

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 德國力壓土耳其勇奪冠軍

土耳其法院重大裁決前…首都大型示威 抗議司法打壓在野

相關新聞

美中馬德里談判第2天 貝森特：接近與中國就TikTok達成協議

美國財政部長貝森特14日起在西班牙馬德里與中國大陸代表團舉行4個月以來第4輪貿易會談。路透報導，他15日在第2天會談前說...

美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位

美國總統川普夫婦將於明天晚間抵達英國展開第2次國是訪問，川普成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統，這是英國國王查爾斯三...

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：斯洛伐克總理費佐極端化之路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

美中經貿磋商再啟 民主黨促川普對抗大陸產能過剩

美中在西班牙展開新一輪經貿磋商之際，美國民主黨力促川普政府向中國施壓，以限制其「結構性生產過剩」。民主黨的這項主張，實質...

內唐亞胡稱消滅哈瑪斯領袖止戰 國人嗆「總理才是最大障礙」

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑。

挺巴勒斯坦 柏林萬人集會 馬德里環西自由車賽被迫取消

德國首都柏林13日有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求以色列結束「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。