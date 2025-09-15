美國總統川普將再赴英國是訪問 接連兩次史上首位
美國總統川普夫婦將於明天晚間抵達英國展開第2次國是訪問，川普成為史上首位兩度獲邀國是訪問的美國總統，這是英國國王查爾斯三世邀請下的少見殊榮。
法新社報導，川普首次赴英國是訪問是在2019年第1任任期內，當時由英國女王伊麗莎白二世（QueenElizabeth II）接待。
傳統上，美國總統進入第2任期後，通常不再獲邀國是訪問，只會受邀與英國君主茶敘或午餐，例如美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與小布希（GeorgeW. Bush）。
這種充滿華麗儀式的國是訪問，是由英國政府提出建議，用來強化與特定國家及其領袖間的外交、貿易或私人關係。
國是訪問通常以英王查爾斯三世（King Charles III）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）的盛大歡迎儀式展開，通常包括乘坐馬車、檢閱儀仗隊，以及由君主設宴的私人午餐。
訪問重頭戲則為盛大的國宴，約有150名賓客，這些人因其與主辦國的文化、外交或經濟關係而獲邀。
根據英國天空電視台（Sky News）日前引述消息人士指稱，預計輝達執行長黃仁勳、美國人工智慧（AI）新創公司OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）、貝萊德集團（BlackRock Inc.）執行長芬克（Larry Fink）及黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）將陪同川普出席。
外國領袖一般也會在倫敦的西敏寺（WestminsterAbbey）向無名戰士墓致意，並在國會發表演說，正如法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於7月時所為。
國是訪問的第2部分通常較具政治性，包括與首相會談，有時則召開聯合記者會。川普這次將前往距倫敦西北方約80公里的首相鄉間官邸契克斯（Chequers）與英相施凱爾（Keir Starmer）會晤，兩人將舉行記者會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言