美中經貿磋商再啟 民主黨促川普對抗大陸產能過剩

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國民主黨力促川普政府向中國施壓，以限制其「結構性生產過剩」。美聯社
美國民主黨力促川普政府向中國施壓，以限制其「結構性生產過剩」。美聯社

美中在西班牙展開新一輪經貿磋商之際，美國民主黨力促川普政府向中國施壓，以限制其「結構性生產過剩」。民主黨的這項主張，實質上是要求北京徹底調整其經濟模式。

路透社報導，美國財政部長貝森特（ScottBessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）14日在西班牙和中國國務院副總理何立峰及其他中國經濟官員展開經貿磋商。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（HouseSelect Committee on China）的民主黨議員表示，任何雙邊貿易協議都應包含「具有約束力的要求」，迫使北京削減產能過剩。這些言論來自他們於12日寄給貝森特、葛里爾和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等高級貿易官員的一封信，路透社已查閱到該信件。

美國財政部與商務部並未回應關於這封信的置評請求。

這封信重申了拜登政府、尤其是時任財政部長葉倫（Janet Yellen）提出的觀點，但不太可能改變川普領導的共和黨政府的立場。然而，這反映出一個少見的現象：美國政壇向來黨派分歧嚴重，但在對中問題上，卻能罕見地展現共同立場，顯示出憂慮之深。

信中指出：「中華人民共和國以結構性產能過剩來推動經濟增長的歷史性、具破壞性的做法，無可否認地付出了代價─損害了美國的產業、就業以及國際市場的穩定。」

美中兩大經濟體一直難以將「三位數關稅」休戰（上月已延長90天）轉化為一項持久的貿易協議，以解決包括芬太尼（fentanyl）、美國貿易逆差以及TikTok所有權等爭議。

信件強調，談判應將「產能過剩」納入議題，並以中國的鋼鐵與太陽能電池板產業為例：這些行業曾經大幅擴張供應，隨後湧現大量出口，衝擊美國及其他國家的就業與產業。

信中還建議，川普政府應利用這些出口所引發的盟友與合作夥伴的不安，與他們合作，共同構建一套國際應對中國產能過剩的機制。

信中並說，這需要對關稅採取「更平衡」的做法，並點名關稅是川普政府偏好的經濟政策工具。

川普政府已對包括南韓與日本在內的親密盟友加徵關稅，雖然部分關稅隨後因投資承諾或對等的關稅減免而有所下調。

中國的製造業產出遠超過國內消費所能吸收的程度，導致出口量激增，並在國內引發價格戰。儘管中國官員一再否認美國對產能過剩的指控，北京方面仍在部分行業展開打擊通縮和價格戰的行動。

美國 川普

