韓國漣川爆發非洲豬瘟 全國警報升至「嚴重」

韓國非洲豬瘟（ASF）中央災難安全對策本部14日證實京畿道漣川郡一處養豬場發現非洲豬瘟疫情，並在今天將全國危機警報等級調整至最高等級的「嚴重」。

中央災難安全對策本部14日證實漣川郡養豬場爆發疫情後，便依相關程序撲殺該養豬場飼養的847頭豬，並派遣調查組前往當地，管制人員出入並進行病理學調查。

中央災難安全對策本部今天與相關部會開會盤點豬瘟疫情發生狀況後，調整全國危機警報等級。這是韓國時隔2個月發生的豬瘟確診案例，也是今年以來的第5起。

為避免疫情蔓延，當局已下令禁止漣川郡及坡州市等5個周邊市郡的畜牧相關設施工作人員與車輛通行，預計至當地時間16日晚間8時為止；同時也調集33輛大規模消毒設備及消毒車，對疫區附近的294個養豬場及道路進行消毒。

發生疫情的養豬場半徑10公里內的61個畜牧業農場，以及與疫情養豬場有往來的22個農場都正在接受緊急詳細調查。據韓聯社報導，當局預計每週對這83個農場進行臨床檢測。

中央災難安全對策本部表示，這次撲殺的847頭豬占比不到國內養殖豬隻的0.01%，預估不會影響國內豬肉供給。