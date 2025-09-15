快訊

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

韓國漣川爆發非洲豬瘟 全國警報升至「嚴重」

中央社／ 首爾15日專電

韓國非洲豬瘟（ASF）中央災難安全對策本部14日證實京畿道漣川郡一處養豬場發現非洲豬瘟疫情，並在今天將全國危機警報等級調整至最高等級的「嚴重」。

中央災難安全對策本部14日證實漣川郡養豬場爆發疫情後，便依相關程序撲殺該養豬場飼養的847頭豬，並派遣調查組前往當地，管制人員出入並進行病理學調查。

中央災難安全對策本部今天與相關部會開會盤點豬瘟疫情發生狀況後，調整全國危機警報等級。這是韓國時隔2個月發生的豬瘟確診案例，也是今年以來的第5起。

為避免疫情蔓延，當局已下令禁止漣川郡及坡州市等5個周邊市郡的畜牧相關設施工作人員與車輛通行，預計至當地時間16日晚間8時為止；同時也調集33輛大規模消毒設備及消毒車，對疫區附近的294個養豬場及道路進行消毒。

發生疫情的養豬場半徑10公里內的61個畜牧業農場，以及與疫情養豬場有往來的22個農場都正在接受緊急詳細調查。據韓聯社報導，當局預計每週對這83個農場進行臨床檢測。

中央災難安全對策本部表示，這次撲殺的847頭豬占比不到國內養殖豬隻的0.01%，預估不會影響國內豬肉供給。

疫情 養豬場 非洲豬瘟

延伸閱讀

南韓旅遊要當心！「計程車詐騙」屢見不鮮 粉專曝反制手段

首爾聖水新地標「HAUS NOWHERE」亮相！Gentle Monster潮流、藝術與美食一次滿足

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

韓媒曝遭ICE拘捕韓國工人「拘留日記」 揭惡劣環境與非人對待

相關新聞

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：斯洛伐克總理費佐極端化之路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

內唐亞胡稱消滅哈瑪斯領袖止戰 國人嗆「總理才是最大障礙」

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑。

挺巴勒斯坦 柏林萬人集會 馬德里環西自由車賽被迫取消

德國首都柏林13日有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求以色列結束「...

對以色列空襲卡達 阿拉伯急開峰會譴責

以色列在國際上已愈來愈孤立，阿拉伯國家罕見因卡達被轟炸，緊急召開峰會譴責！

博愛會議促關懷 教宗籲彰顯慈愛和平

「當今世界充滿衝突和分裂，人們更需要團結起來！」

哈瑪斯難以扭轉加薩戰局卻拒絕投降 在堅持什麼？

以色列與巴勒斯坦武裝組織的戰爭從2023年10月開打，即將滿兩年，成千上萬哈瑪斯成員和大多數高層指揮官已在加薩陣亡，許多哈瑪斯軍火庫和和地下隧道網被毀，加薩數萬人被以軍殺害，城市被夷為平地，活下來的加薩巴人每天只求有飯吃有水喝。面臨如此絕境，哈瑪斯為何還不投降？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。