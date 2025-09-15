訪美後訪中 星防長重申維持價值、依原則不選邊

新加坡國防部長陳振聲完成訪美行程後，今天將再前往中國出席香山論壇。陳振聲日前表示，小國必須確保持續與世界連結，為其他國家提供價值才不會被迫選邊，新加坡會依據原則，採取最能促進國家長遠生存與成功的立場。

陳振聲近期接受新加坡媒體聯合早報專訪，談及國際及地緣政治經濟議題。他表示，以規則為基礎的全球化體系正受衝擊、各國面對的經濟不確定與不安全感上升，各國必須嚴防國際形勢一再加劇。

陳振聲指出，選邊站就是靠邊站、靠邊站就得選邊站，新加坡必須有立場、維持成功表現與提供價值，才能與各國保持連結，藉此減少被迫選邊的風險。

談及美國對等關稅對全球貿易體系和地緣政治格局的影響，陳振聲指出，國際局勢變化並非從美國總統川普第二任期開始，二戰結束後，尤其是1989年柏林圍牆倒塌以來，全球生產系統日益融合，資本、思想、勞動力更流通也更有效率，人們的生活水準提升，都是讓衝突最小化的重要因素。

然而，他表示，過去幾年來，這個維持了數十年的動能出現變化，川普上任前反全球化的浪潮已出現，人們抵制生產體系的進一步融合，也出現關於設置貿易限制和壁壘的討論。

陳振聲說，目前重要的是關稅帶來的不確定性，如果不知道關稅措施往哪個方向發展，也無法預知關稅是不是會變得更高，便較難做出投資決策與消費決策，如果全球投資情緒在中長期受到抑制，生產力將萎縮，這意味著經濟發展可能放緩。

新加坡宣布向美國購買4架波音P-8A海上巡邏機，以汰換自1993年啟用的福克50型。陳振聲日前訪問美國，並重申星美之間長期緊密的防務關係和互利夥伴合作。他也將啟程前往中國出席香山論壇。

他表示，新加坡作為小國必然會關切當前局勢，不論在經濟或安全層面，新加坡都以可預期、以規則為基礎體系作為發展的基礎，並從中受益，「一旦經濟和安全這2套以規則為基礎的秩序開始鬆動，對新加坡如何保障和維護自身利益而言，這個世界就會變得更加危險」。

陳振聲重申，新加坡不選邊站，但會依據原則，採取最能促進國家長遠生存和取得成功的立場，包括支持國際規則和規範、所有國家都有自我防衛能力，以及聯合國海洋法公約中列明，各國不論大小都平等享有過境通行權及進入海上航線和空中航道的權利，「在新加坡，我們總是相信自己必須努力，贏得不由別人決定我們未來的權利，不成為他人的代理人」。