對以色列空襲卡達 阿拉伯急開峰會譴責
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】
以色列在國際上已愈來愈孤立，阿拉伯國家罕見因卡達被轟炸，緊急召開峰會譴責！卡達的哈瑪斯辦事處近日遭以色列空襲，過去與卡達關係不佳的阿拉伯國家卻緊急召開峰會，譴責以色列與支持卡達。分析也指出，阿拉伯國家有望提出具體制裁措施，讓以色列感受到影響，但具體如何還在研議中。
罕見各國如此挺卡達
根據《半島電視台》報導，阿拉伯國家14日齊聚一堂召開峰會，譴責以色列轟炸卡達的行為相當野蠻，未來將發表強力聲明譴責以色列，並對全力協調以哈調停的卡達表示支持。要知道，卡達曾被阿拉伯國家指控支持恐怖主義，且與伊朗關係親近，因此被阿拉伯國家抵制好幾年。如今關係甫修復，就有如此力挺也實屬罕見。
以色列空襲造成5位哈瑪斯官員與1位卡達安全官員死亡，卡達與哈瑪斯當時正在審視美國提出的停戰條件。卡達首相阿達尼‧穆罕默德呼籲國際社會不要雙標，以色列應該為其轟炸行為承擔國際責任。峰會目前也在研擬對以色列的具體反制措施，但影響還有待觀察。
卡達仍是美重要盟友
波灣時報主編阿木達卡分析，雖然以色列與卡達關係轉惡，但卡達仍是美國最重要的中東傳統盟邦，在雙方對彼此都有需求下，卡達應不至於與美國交惡；此外，其他阿拉伯國家也可透過峰會，向負責協調以哈衝突的卡達與埃及表達意見，更多國家有機會一起討論以哈停戰方案。
《耶路撒冷郵報》提到，美國總統川普雖稱讚卡達是「非常好的盟友」，但以哈停火仍沒有進度，以色列還加強對加薩走廊的攻擊，過去一個月共擊斃至少20個恐怖份子。好萊塢也開始有明星如艾蜜莉‧奧斯汀、哈維爾‧巴登等人對以色列人質遲遲未歸表達不滿。輿論對以色列愈來愈不利。
