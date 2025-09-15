快訊

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

柯克槍擊案兇手不配合調查，美國擔憂社會陷入政治仇恨風暴

對以色列空襲卡達 阿拉伯急開峰會譴責

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
卡達遭到以色列轟炸，阿拉伯國家罕見團結舉行峰會，將對以色列提出反制措施。（中央社）
卡達遭到以色列轟炸，阿拉伯國家罕見團結舉行峰會，將對以色列提出反制措施。（中央社）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

以色列在國際上已愈來愈孤立，阿拉伯國家罕見因卡達被轟炸，緊急召開峰會譴責！卡達的哈瑪斯辦事處近日遭以色列空襲，過去與卡達關係不佳的阿拉伯國家卻緊急召開峰會，譴責以色列與支持卡達。分析也指出，阿拉伯國家有望提出具體制裁措施，讓以色列感受到影響，但具體如何還在研議中。

罕見各國如此挺卡達

根據《半島電視台》報導，阿拉伯國家14日齊聚一堂召開峰會，譴責以色列轟炸卡達的行為相當野蠻，未來將發表強力聲明譴責以色列，並對全力協調以哈調停的卡達表示支持。要知道，卡達曾被阿拉伯國家指控支持恐怖主義，且與伊朗關係親近，因此被阿拉伯國家抵制好幾年。如今關係甫修復，就有如此力挺也實屬罕見。

以色列空襲造成5位哈瑪斯官員與1位卡達安全官員死亡，卡達與哈瑪斯當時正在審視美國提出的停戰條件。卡達首相阿達尼‧穆罕默德呼籲國際社會不要雙標，以色列應該為其轟炸行為承擔國際責任。峰會目前也在研擬對以色列的具體反制措施，但影響還有待觀察。

卡達仍是美重要盟友

波灣時報主編阿木達卡分析，雖然以色列與卡達關係轉惡，但卡達仍是美國最重要的中東傳統盟邦，在雙方對彼此都有需求下，卡達應不至於與美國交惡；此外，其他阿拉伯國家也可透過峰會，向負責協調以哈衝突的卡達與埃及表達意見，更多國家有機會一起討論以哈停戰方案。

耶路撒冷郵報》提到，美國總統川普雖稱讚卡達是「非常好的盟友」，但以哈停火仍沒有進度，以色列還加強對加薩走廊的攻擊，過去一個月共擊斃至少20個恐怖份子。好萊塢也開始有明星如艾蜜莉‧奧斯汀、哈維爾‧巴登等人對以色列人質遲遲未歸表達不滿。輿論對以色列愈來愈不利。

【更多精采內容，詳見

卡達 美國 以色列

延伸閱讀

卡達籲拒雙重標準 緊急峰會擬對以色列追究責任

阿拉伯—伊斯蘭緊急峰會 將聲援卡達譴責以色列

盧比歐抵以色列訪哭牆 以軍升高加薩市攻勢

華郵：以色列特情局作梗 總理空襲卡達獵殺哈瑪斯高層失手

相關新聞

中國閱兵式上唯一歐盟領袖：斯洛伐克總理費佐極端化之路

剛結束不久的中國大閱兵典禮，有亞非20多國政要參與，彷彿將習近平推上新高峰。在眾星拱月的名單中，除了被視為左右護法的俄羅斯普丁、北韓金正恩外，有一人格外突出，那就是斯洛伐克總理費佐（Robert Fico），他是唯一歐盟成員國出席者（塞爾維亞總統雖也出席，但塞國非歐盟成員）。費佐表示，他之所以參與典禮，是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否。且費佐強調現在多極世界正在成形，斯洛伐克必須多方對話，歐盟國家缺席來孤立中國是大錯特錯，他更與習近平會面，盛讚習近平是和平鬥士，習近平則敦促費佐推進中歐關係。

內唐亞胡稱消滅哈瑪斯領袖止戰 國人嗆「總理才是最大障礙」

以色列總理內唐亞胡指出，消滅巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的領袖，是終結加薩走廊戰爭的途徑。

挺巴勒斯坦 柏林萬人集會 馬德里環西自由車賽被迫取消

德國首都柏林13日有超過1萬人在知名地標布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前進行集會，他們要求以色列結束「...

對以色列空襲卡達 阿拉伯急開峰會譴責

以色列在國際上已愈來愈孤立，阿拉伯國家罕見因卡達被轟炸，緊急召開峰會譴責！

博愛會議促關懷 教宗籲彰顯慈愛和平

「當今世界充滿衝突和分裂，人們更需要團結起來！」

哈瑪斯難以扭轉加薩戰局卻拒絕投降 在堅持什麼？

以色列與巴勒斯坦武裝組織的戰爭從2023年10月開打，即將滿兩年，成千上萬哈瑪斯成員和大多數高層指揮官已在加薩陣亡，許多哈瑪斯軍火庫和和地下隧道網被毀，加薩數萬人被以軍殺害，城市被夷為平地，活下來的加薩巴人每天只求有飯吃有水喝。面臨如此絕境，哈瑪斯為何還不投降？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。