博愛會議促關懷 教宗籲彰顯慈愛和平
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】
「當今世界充滿衝突和分裂，人們更需要團結起來！」人類博愛世界會議近日於羅馬舉開，各領域專家針對全球衝突和人類未來進行討論，旨在透過具體行動促進世界和平。會中，教宗良十四世呼籲人們能夠超越宗派種族，以基督的愛走入社會，關心弱勢族群。
需要人性契約促團結
《宗教通訊社》報導，不同領域學者及科學家上週齊聚羅馬參加人類博愛世界會議，針對全球衝突和人類未來進行討論，包括農業環境、永續發展、教育制度、人工智慧和健康福祉等議題。
會議中，教宗良十四世鼓勵人們關心社會中的貧窮人與移民，並給予弱勢族群施捨幫助。他強調，當今世界充滿衝突和分裂，因此，人們更需要團結起來，堅定勇敢地對戰爭說「不」，並對和平與關愛說「是」。
教宗強調，「我們需要一份促進團結的人性契約，它不是建立在權力之上，而是建立在關懷之上；不是建立在利益之上，而是建立在回饋之上；不是建立在懷疑之上，而是建立在信任之上。」
博愛世界會議宗旨
《OSV News》報導，人類博愛世界會議旨在透過具體行動加強團結與和平。對此，教宗不斷呼籲，信仰傳統和批判思維能使人類超越宗派種族，而關愛、回饋和信任是必須實踐的美德，也是重要的社會支柱。
據報導，該活動來自教宗方濟各2020年通諭《眾位弟兄》的年度系列聚會之一，其旨在建立不同宗教、種族和意識形態之間的對話，並以信仰精神促進人性關懷與世界和平。
